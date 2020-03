SolarWinds N-central 12.3 intègre la fonctionnalité SolarWinds Endpoint Detection and Response

mars 2020 par Marc Jacob

Désormais intégrée dans la plateforme N-central, la fonctionnalité SolarWinds Endpoint Detection and Response (basée sur la technologie SentinelOne®) protège les points de terminaison contre la majorité des attaques, en temps réel et tout au long du cycle de vie des menaces. Elle fournit aux partenaires de SolarWinds des données sur les incidents et les menaces afin qu’ils puissent anticiper leur exécution, leur offre une meilleure visibilité sur les activités suspectes et les attaques avancées, à partir d’un seul tableau de bord. En cas d’attaque et de violation de données, une mise en quarantaine et une restauration automatisées permettent d’assurer une reprise rapide et de minimiser le temps d’interruption d’activité chez les clients.

Les autres nouveautés de cette version confirment l’engagement de SolarWinds : fournir des solutions de pointe pour la gestion des réseaux. La fonctionnalité Cartographie de la topologie du réseau a été mise à jour afin d’accélérer et d’améliorer l’accès aux informations des appareils. Un nouvel outil de filtrage des nœuds est disponible, et il est désormais plus simple de visualiser les actifs et les garanties des appareils. Les utilisateurs peuvent automatiser davantage leurs flux de travail grâce à de nouveaux objets VMware conçus pour découvrir, superviser et gérer les systèmes VMware (objets se rapportant aux hôtes, stockages, invités, instantanés). Cette nouvelle version facilite par ailleurs la découverte et la supervision des systèmes VMware vCenter®.