SolarWinds MSP ajoute une solution de gestion des mots de passe et de gestion des informations confidentielles

janvier 2020 par Marc Jacob

Les mots de passe, considérés comme faibles, sont une source importante de danger. De ce fait, les fournisseurs de services gérés (MSP) ont un rôle d’autant plus important en aidant à réduire les risques et à conserver les données protégées par une gestion fiable des mots de passe.

Les résultats de l’étude menée par IDC et SolarWinds ont révélé que les menaces internes sont la principale cause des incidents de sécurité. Parmi ces menaces d’initiés, plus de la moitié des personnes questionnées indiquent que les employés "classiques" (plutôt que les cadres supérieurs ou les personnes disposant d’un accès privilégié) représentent la plus grande menace.

En avril 2019, SolarWinds a annoncé l’acquisition de Passportal, une solution logicielle de gestion des mots de passe et de la documentation. Avec l’ajout de cette nouvelle solution au portefeuille de SolarWinds, les MSP français peuvent désormais inclure la gestion des mots de passe dans leur offre de services afin de renforcer la protection de leurs clients. Parallèlement à cette nouvelle acquisition, SolarWinds a ouvert deux nouveaux data centers en octobre dernier, dont un en Allemagne.

SolarWinds Passportal est disponible en version autonome ou intégrée au tableau de bord de surveillance et de gestion à distance de SolarWinds.