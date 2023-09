Socomec annonce la disponibilité de DIRIS Digiware MID

septembre 2023 par Marc Jacob

Socomec annonce la disponibilité de DIRIS Digiware MID, le tout premier système de mesure multi-circuits du marché adapté aux applications de facturation et de sous-facturation. Garantissant précision et fiabilité, ce système de mesure modulaire est désormais certifié MID (Measurement Instruments Directive), directive européenne applicable à tous les instruments de mesure destinés à une transaction commerciale.

Les modules de mesure DIRIS Digiware S-130MID et S-135MID, I-30MID, I-35MID, I-60MID et I-61MID sont désormais conformes à la Directive MID. Ainsi, DIRIS Digiware devient le premier système de mesure multipoints du marché adapté aux applications de facturation et de sous-facturation. La gamme certifiée MID Socomec a été conçue pour les applications où le comptage de l’énergie électrique est effectué soit par connexion directe, soit par l’intermédiaire de capteurs de courant ou de transformateurs.

DIRIS Digiware S-13xMID, I-3xMID et I-6xMID sont des compteurs d’énergie électrique certifiés classe C, parfaitement adaptés à la mesure précise des consommations de plusieurs charges électriques. Un affichage unique simplifie la lecture de ces consommations. Pour garantir l’intégrité du système et une précision de mesure sans précédent, les compteurs DIRIS Digiware MID sont dotés de caractéristiques innovantes qui vont au-delà des pratiques conventionnelles du marché.

Et pour cause, unique par sa polyvalence, DIRIS Digiware est le seul système sur le marché à combiner la surveillance de la puissance, la qualité de l’énergie et la surveillance du courant résiduel. Il constitue la solution la plus complète du marché, des capteurs de courant au logiciel, et est compatible avec les applications en courant alternatif ou continu.

Solution durable, les rapports de vérification sont accessibles via le site web Socomec et les modules ne doivent être vérifiés que tous les huit à dix ans, selon le pays. En outre, ils peuvent éventuellement être redéployés pour des applications autres que celles couvertes par la directive MID. Extensible pour répondre à des besoins précis, le concept modulaire est idéal pour les applications multi-circuits et facilement évolutif avec l’installation – y compris la combinaison d’applications MID et non-MID, le retrofit et la sous-facturation.

Facturation précise et fiabilité des transactions commerciales

Pour vraiment maîtriser les coûts de l’énergie, il est essentiel de commencer par une mesure précise et centralisée de toutes les charges significatives. Pour la protection des données métrologiques, le système d’alarme intelligent DIRIS Digiware MID est plus efficace que les scellés traditionnels par plombage mécanique proposés habituellement par les compteurs MID. De plus, avec une mesure des consommations électriques classe C, DIRIS Digiware offre la classe la plus précise selon la directive MID.

« Nous comprenons à quel point il est crucial que les consommations électriques mesurées soient précises et fiables - et que toutes les parties aient une confiance totale dans l’intégrité des données. Nos compteurs DIRIS Digiware MID utilisent des dispositifs d’inviolabilité innovants, comprenant un système d’alarme intelligent qui est plus efficace que les scellés conventionnels offerts par les compteurs MID pour assurer la loyauté des transactions commerciales », souligne Frédéric Kapps, Responsable Marketing France, Suisse et Benelux chez Socomec.

L’évaluation de la conformité des compteurs DIRIS Digiware MID a été réalisée par un organisme notifié selon la procédure Module B + D. Cette procédure englobe la certification de la conception et du développement du compteur, ainsi que de son processus de production et des essais finaux. Equipé d’une LED métrologique et d’une protection des paramètres métrologiques et des borniers contre les fraudes, le comptage certifié MID offre la facturation la plus précise et la plus équitable possible.

La directive MID ne couvrant pas les capteurs, la précision du compteur n’est évaluée que pour le compteur lui-même, sans combinaison avec des capteurs. DIRIS Digiware certifié MID offre une approche globale de la précision classe 0,5 incluant le compteur ainsi que le capteur grâce à la technologie PreciSense.