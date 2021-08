Soc Coordinateur international

août 2021 par Elite Cyber Group

Au sein de l'équipe du CSOC (Cyber Security Operation Center), vous travaillerez en tant que SOC Coordinateur Cybersécurité pour l'un de nos clients majeurs.



Vos principales missions consisteront à assurer :



- Le pilotage de l'amélioration continue globale dans le cadre du service fourni et tout au long du contrat ;

- Le pilotage fonctionnel de l'activité d'amélioration continue et veille Cyber pour le client.

- Orchestration des équipes d'analystes du contrat réparties en France et sur plusieurs continents

- Point focal technique pour l'équipe CSIRT du client

- La tenue des engagements contractuels liés à l'amélioration continue.

- La performance attendue des services de la production Cyber

- La relation opérationnelle avec le client et le programme (Service Delivery Manager et Program Manager) pour la production Cyber.

- Réaliser les rapports périodiques pour le client

- Le pilotage technique axée sur l'amélioration continue au travers des réunions opérationnelles et techniques de périodicités diverses (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles) ;

- L'expertise, l'expérience technique au bénéfice de la qualité des opérations ;

- L'adéquation du service au juste contenu contractuel agréé avec le client



PROFIL:

Expérience de management dans le domaine d'exploitation des systèmes d'informations et de Cybersécurité.



- Excellente compréhension de problématiques liées à la Cybersécurité

- Bonne connaissance de solution(s) de Cybersécurité (ex. : QRadar, Splunk, Nessus, Security Center,

Tenable.IO, ThreatQuotient, sondes réseaux, EDR Crowdstrike, Resilient...).

- Connaissance référentiel Mitre At&ck : A minima une expérience professionnelle antérieure de même niveau dans un des domaines suivants est attendue

- Analyste dans une activité de Cybersécurité Front Office Sécurité

- Exploitation informatique dans un environnement de production



Ce poste vous interresse? N'attendez plus et contactez moi par email annabel.e@elitecyber-group.com.



A bientot!

Salaire : 70000

Date annonce : 10/08/2021

Date de debut : 10/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...