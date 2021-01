Soc Consultant

janvier 2021 par Elite Cyber Group

Etre le point d'escalade pour analyse et diagnostics complémentaires des incidents de sécurité en utilisant les outils de management de la sécurité mis à votre disposition (solutions SIEM : log management et supervision de sécurité)

Suivre l'activité réalise sur vos périmètres par une équipe de superviseurs en 24/7 et leur fournir les moyens nécessaires au bon déroulement de l'activité (outils, mise à jour des bases de connaissances, mise à jour de données contextuelles du périmètre, etc.)

Procéder à la réalisation des demandes de services ou des demandes de changements sur vos périmètres

Etre le référent technique pour un ou plusieurs clients sur votre domaine d'activité

Participer/coordonner la réalisation technique des reportings pour les clients

Participer/animer les instances opérationnelles et technique hebdomadaires ou mensuelles de vos périmètres

Participer/coordonner les activités de veille sécurité sur votre périmètre

Participer à l'amélioration, l'automatisation et l'industrialisation de nos méthodes et outils

Contribuer à l'intégration et la formation d'autres analystes SOC

De formation Ingénieur bac+5 ou équivalent, vous disposez d'un expérience professionnelle de 3 à 5 années dans le milieu de la Cybersécurité parmi les thématiques suivantes: détection et analyse d'incidents de sécurité, pentesting, analyse de vulnérabilités, Big Data, CERT, sécurisation Cloud (solutions sécurité et analyse de données des CSP – Sentinel, BigQuery, Kinesis, etc.), Forensic.Vous avez des connaissances de solutions de SIEM (ex. : BlackStratus, QRadar, Arcsight, Splunk, LogRythm, Sentinel, etc.) et vous avez une bonne compréhension des problématiques de parsing et analyse de logs. Vous connaissez la mise en place de règles de détection et de corrélation ainsi qu' en tuning et mise en place d'indicateurs et reporting sécurité.Au sein de l'équipe du CSOC (CyberSecurity Operation Center), vous travaillerez en tant qu'Expert Analyste SOC pour délivrer les prestations de sécurité opérationnelle des clients.Vos missions principales missions consisterons à :

