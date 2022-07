Snyk présente Snyk Cloud

juillet 2022 par Marc Jacob

Le développement de Snyk Cloud a été rendu possible grâce à l’acquisition de Fugue annoncée plus tôt cette année. Conçue avec les équipes DevSecOps, la solution Snyk Cloud Security combine les produits existants Snyk Infrastructure as Code et Snyk Container ainsi que les capacités de gestion de la posture de sécurité du cloud (CSPM) de Fugue. Ces solutions sont désormais connectées, offrant une solution complète de sécurité du cloud permettant aux développeurs de maintenir leur rythme d’innovation, et ce, en toute sécurité.

Le produit Snyk Cloud étend de manière significative la plateforme de sécurité des développeurs et permet une collaboration plus efficace entre leurs équipes de développement, d’exploitation, de sécurité et de conformité. Plutôt que de s’efforcer à assembler des solutions de sécurité d’applications et des cloud multiples et incompatibles, ce qui aboutit à une vision fragmentée de la sécurité des applications dans le cloud, les développeurs ont désormais la possibilité de s’approprier pleinement leur infrastructure. Leurs homologues chargés de la sécurité peuvent, en parallèle, définir et mettre en œuvre un dispositif de sécurité du cloud cohérent tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

Face au besoin d’une capacité d’innovation toujours plus forte, les outils de sécurité d’applications et du cloud qui se concentrent sur la détection des problèmes après le déploiement sont trop lents et risqués, créant une tension croissante entre les équipes de développement et de sécurité. Avec l’ajout de Snyk Cloud, les utilisateurs de Snyk seront les premiers à bénéficier d’une plateforme unifiée et d’un moteur de politique qui leur permet de créer des déploiements sécurisés via une boucle de rétroaction inégalée, du code au cloud puis de nouveau au code. Ils peuvent ainsi sécuriser leur environnement cloud avant le déploiement en préservant son niveau de sécurité en cours d’exécution, puis en évaluant et en hiérarchisant les corrections précises à apporter au code. Cette année, les utilisateurs de Snyk ont déclaré qu’ils avaient amélioré leur position en matière de risque de sécurité de plus de 60 % grâce à la réduction du temps nécessaire pour identifier et corriger les vulnérabilités.

“The Cloud Security Podcast“ par Snyk

À l’occasion de la conférence AWS re:Inforce, Snyk a annoncé les nominations d’Ashish Rajan et Shilpi Bhattacharjee, fondateurs du Cloud Security Podcast, désormais officiellement sponsorisé par Snyk. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, Ashish sera le premier défenseur de la sécurité du cloud de Snyk, et Shilpi occupera le rôle de chef de programme pour le Cloud Security Podcast. De la même manière que pour le Secure Developer Podcast et la DevSecCon, Snyk s’engage à poursuivre le développement de communautés mondiales qui favorisent la sensibilisation, le leadership éclairé et la promotion du développement sécurisé. Rendez-vous ici pour en savoir plus sur ce qui attend Ashish, Shilpi et l’incroyable communauté de la sécurité du cloud qu’ils ont soutenu au cours des dernières années.