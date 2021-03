Snyk fréalise une nouvelle levée en série E

mars 2021 par Marc Jacob

Snyk annonce la levée de 300 millions de dollars en série E. Comprenant des opérations primaires et secondaires, elle s’est traduite par 175 millions de dollars de nouveaux capitaux pour l’entreprise. Ce tour de table porte ainsi à 470 millions de dollars le montant total levé par l’entreprise, maintenant valorisée à 4,7 milliards de dollars, soit quatre fois plus qu’en début de 2020.

Ce tour a été mené conjointement par Accel et Tiger Global, avec la participation des investisseurs existants Addition, Boldstart Ventures, Canaan Partners, Coatue, GV (anciennement Google Ventures), Salesforce Ventures, Stripes, et des fonds gérés par BlackRock ; les nouveaux investisseurs comprennent Alkeon Capital Management, Atlassian Ventures, Franklin Templeton, Geodesic Capital, Sands Capital Ventures et Temasek.

Cet investissement permet à Snyk de répondre à la demande mondiale en forte croissance de leur plateforme de sécurité des applications natives dans le Cloud, qui est la seule solution à offrir une visibilité et une correction de la sécurité pour chaque composant critique des applications modernes, y compris le code de l’application, les bibliothèques open source, l’infrastructure des conteneurs et l’infrastructure en tant que code.

La société a également annoncé l’arrivée de Jeff Yoshimura, directeur du marketing et de l’expérience client, d’Erica Geil, CIO, de Shaun McLagan, Vice President, Asia Pacific Japan (APJ) Sales, et la nomination de deux nouveaux membres du conseil d’administration, Michael Scarpelli, Chief Financial Officer, Snowflake, et Ping Li, Partner, Accel.