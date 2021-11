Snyk fait l’acquisition de CloudSkiff

novembre 2021 par Marc Jacob

Aujourd’hui, l’un des plus grands défis pour un environnement d’infrastructure géré par Infrastructure as Code (IaC) est la capacité d’identifier efficacement le drift. driftctl détecte le drift en dehors du code d’infrastructure d’un développeur, comblant ainsi un élément manquant crucial de la panoplie d’outils DevSecOps. Avec cette acquisition, CloudSkiff permet à Snyk d’accélérer l’ajout de capacités améliorées de détection de drift à l’infrastructure de Snyk IaC, tout en continuant d’encourager et faciliter le développement en open source de driftctl.