Snyk dévoile ses nouveautés

octobre 2021 par Marc Jacob

• L’ajout de C#, Ruby, PHP et Go à Java, Javascript et Python pour SnykCode.

• De nouvelles intégrations dans Snyk Open Source avec Atlassian BitBucket, AWS CodePipeline et FossID.

• Un support des registres de containers étendu notamment à Quay, GitHub Container Registry, GitLab et Google Artifact Registry, pour Snyk Container.

• Snyk Infrastrucure as Code peut désormais détecter les problèmes de configurations dans les manifestes Kubernetes et dans le code Terraform.

• La nouvelle version v3 de l’API Snyk ainsi que Snyk Apps.

• Un partenariat avec DigitalOcean pour aider les développeurs à sécuriser leurs applications conteneurisées pendant la phase de développement et une nouvelle intégration à Terraform Cloud de Hashicorp visant à résoudre les défis de configuration de sécurité de l’Infrastructure as Code.

• Snyk Learn, un produit d’éducation et de formation à la sécurité, gratuit, offrant aux développeurs des formations de sécurité dans le langage de programmation et dans l’écosystème de leur choix.

• Snyk Impact, un programme d’impact social et environnemental conçu pour que le secteur du développement logiciel soit plus inclusif, plus durable et plus sûr.