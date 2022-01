Snowflake nomme Vincent Fournier au poste de Senior District Sales Manager

janvier 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre de ses responsabilités, Vincent Fournier a pour objectif de construire une approche plus verticalisée, en adéquation avec les problématiques spécifiques de certains secteurs d’activités clés et ainsi continuer l’accélération de l’adoption du Data Cloud de Snowflake sur le marché français.

Avant de rejoindre Snowflake, Vincent Fournier a passé plus de six ans chez Salesforce à développer le secteur des services financiers où il a pu occuper en dernier le poste de directeur commercial pour les services financiers et santé en Europe du Sud, avant cela Vincent Fournier a pu occuper les postes de responsables de grands comptes, Global account manager et directeur commercial assurance France. Il a passé également cinq ans chez Cisco Systems en tant que responsable de grands comptes et global account manager. Vincent Fournier, 38 ans, détient un diplôme d’ingénieur de l’Ensam et un master spécialisé en marketing à HEC.