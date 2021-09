Snowflake lance un data cloud dédié au secteur financier

septembre 2021 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake annonce le lancement d’un Financial Services Data Cloud qui réunit les capacités de gouvernance de la plateforme Snowflake, les solutions Snowflake et celles de ses partenaires, ainsi que les ensembles de données critiques dédiées au secteur financier. Cette nouvelle offre va aider les acteurs des services financiers à révolutionner la façon dont ils utilisent les données pour stimuler la croissance de l’entreprise et offrir de meilleures expériences aux clients.

Les clients des secteurs de la banque, de l’assurance, de la fintech et de la gestion des investissements, ainsi que d’autres acteurs du secteur des services financiers, peuvent utiliser le nouveau Data Cloud de Snowflake dédié au secteur financier pour lancer de nouveaux produits et services centrés sur le client, construire les plateformes fintech du futur et accélérer leur mise en conformité et le respect des réglementations. Des clients leaders du secteur comme Allianz, AXA, BlackRock, Capital One, NatWest, NYSE, Refinitiv, Square, State Street, Western Union et Wise, font déjà partie du Financial Services Data Cloud.

Les capacités de gouvernance de la plateforme Snowflake ont été conçues pour répondre aux exigences strictes des organisations de services financiers d’aujourd’hui. Le Snowflake Financial Services Data Cloud permet ainsi aux clients de :

Collaborer en toute sécurité sur les données à travers l’entreprise, tout en répondant efficacement aux exigences réglementaires, en utilisant les puissantes capacités de sécurité et de gouvernance de Snowflake, notamment une connectivité privée pour plusieurs clouds publics, un chiffrement amélioré avec le bring your own key (BYOK), une classification et une anonymisation intégrées des données sensibles, et une intégration avec des fournisseurs de tokenisation tiers, le tout proposé en conformité avec les normes SOX. Partager en toute sécurité les données sur plusieurs clouds publics, avec la prise en charge du partage des environnements multitenant vers des environnements Snowflake privés virtuels (VPS) dans une prochaine version.

Le Financial Services Data Cloud, intègre également des solutions fournies par des partenaires de Snowflake. Ces solutions de bout en bout tirent parti des capacités uniques de partage de données mondiales et interclouds de Snowflake pour connecter les clients à travers l’écosystème des services financiers. Les solutions comprennent notamment le catalogue de données d’Alation, Amazon FinSpace, Aladdin Data Cloud de BlackRock, Quick Start de Cognizant, Dataiku, HUX for Financial Services de Deloitte, les solutions Comply et ESG Arena de EY ainsi que la plateforme de données AlphaStreet AlphaSM de State Street. Le Financial Services Data Cloud comprend également des ensembles de données provenant de partenaires du secteur et de fournisseurs de données auxquels il est possible d’accéder en mode natif via Snowflake pour prendre en charge la collaboration entre les clients et accéder à un nombre croissant de jeux de données.

À noter que Snowflake est la première entreprise à avoir atteint la nouvelle norme financière CDMC (Cloud Data Management Capabilities), parrainée par l’EDM Council et vérifiée par KPMG.