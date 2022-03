Snowflake lance un Data Cloud dédié à la santé et aux sciences de la vie

mars 2022 par Marc Jacob

Le Snowflake Healthcare & Life Sciences Data Cloud est conçu pour aider les acteurs de la santé et de la recherche à améliorer les résultats des patients, à optimiser la prestation des soins, à améliorer la prise de décision clinique et opérationnelle et à accélérer la recherche clinique ainsi que les temps de mise sur le marché.

Le Data Cloud Snowflake annonce le lancement de son Data Cloud dédié au secteur de la Santé et aux Sciences de la vie. Avec le Snowflake Healthcare & Life Sciences Data Cloud, les entreprises du secteur de la santé disposent d’une plateforme de données unique, intégrée et multi-cloud qui élimine les silos de données techniques et institutionnels. Les organismes de santé et de recherche pourront ainsi centraliser, intégrer et échanger en toute sécurité des données critiques et sensibles à très grande échelle. Snowflake garantit des niveaux élevés de sécurité et de gouvernance des données, et ses capacités intégrées ainsi que son réseau étendu de partenaires permettent aux entreprises de mieux répondre aux exigences de conformité et de satisfaire aux réglementations sectorielles.

En s’appuyant sur le Healthcare & Life Sciences Data Cloud, des clients tels que Anthem, IQVIA, Komodo Health, Novartis, Siemens Healthineers, Spectrum Health, et d’autres, exploitent les données pour améliorer les résultats des patients et les expériences de soins, optimiser la prestation de soins et améliorer la prise de décision clinique et opérationnelle. En outre, les entreprises du secteur des Sciences de la vie tels que Novartis, tirent parti du Healthcare & Life Sciences Data Cloud pour optimiser l’engagement omnicanal et accélérer la mise sur le marché tout en collaborant plus étroitement avec leurs partenaires du secteur de la santé.

Dans le cadre du Healthcare & Life Sciences Data Cloud, Snowflake propose également des solutions de partenaires intégrées. Ces solutions technologiques et industrielles tirent parti des capacités uniques d’interopérabilité et de partage sécurisé des données de Snowflake pour connecter l’écosystème des soins de santé et des sciences de la vie. Les applications et les solutions Powered by Snowflake, comme celles de Health Catalyst, Strata et IQVIA, s’appuient sur les puissantes capacités de la plateforme Snowflake pour débloquer l’accès aux données à grande échelle pour les processus critiques au sein des organisations et en collaboration avec des partenaires industriels.

Les partenaires de la Snowflake Data Market Place, tels que Compile, Equifax, Invitae, IQVIA, PRECISIONxtract et SameSky Health, permettent d’accéder rapidement à des sources de données tierces par le biais du partage de données, ce qui permet aux organisations de soins de santé et de sciences de la vie d’échanger des ensembles de données critiques en toute sécurité et en temps voulu, éliminant ainsi les méthodes traditionnelles de partage de données, de copie et de déplacement des données.

Les partenaires technologiques, tels qu’Alation, Amazon Web Services (AWS), Dataiku, H20.ai et ThoughtSpot, fournissent des intégrations transparentes et des solutions prêtes à l’emploi afin que les clients puissent obtenir des informations plus approfondies et profiter pleinement de la puissance et de la facilité d’utilisation de Healthcare and Life Sciences Data Cloud.

Les partenaires de conseil et de services, tels que Cognizant, Deloitte, Infosys, NTT DATA, phData et SDG, élaborent des solutions sur Snowflake pour aider leurs clients à maximiser la valeur commerciale des données. Les solutions des partenaires des secteurs de la Santé et des Sciences de la vie ciblent les cas d’utilisation prioritaires et pertinents pour l’industrie, comme la personnalisation pour les patients et les soins basés sur les résultats.

Les organismes de santé et des sciences de la vie subissent une pression immense pour naviguer dans un paysage dynamique et hautement réglementé. La dépendance généralisée à l’égard des technologies existantes, les exigences de conformité strictes et l’absence de modèles communs de partage des données ont compliqué la capacité de ces secteurs à tirer parti des données et des informations disponibles. L’expansion des volumes de données de santé, l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analytique dans l’innovation médicale, et la numérisation de la chaîne de valeur des soins de santé ont un impact sur le secteur. Les organisations ont un besoin accéléré d’une solution de données agile, interopérable et sécurisée, ce que Snowflake fournit.