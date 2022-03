Snowflake lance son Retail Data Cloud pour les spécialistes de la vente de détail

mars 2022 par Marc Jacob

Certaines des plus grandes entreprises de la vente de détails et des produits de grande consommation utilisent déjà Snowflake, notamment des clients tels que Kraft Heinz, Rakuten, etc.

À travers le nouveau Retail Data Cloud, Snowflake et son écosystème de partenaires peuvent favoriser l’agilité commerciale, offrir des expériences client améliorées et personnalisées et optimiser les opérations des entreprises du secteur. Ces dernières peuvent s’appuyer sur le Retail Data Cloud pour une grande diversité d’activités telles que :

• L’intégration virtuelle de toutes les données, quelles que soient leur source, leur vitesse ou leur format, et fonctionner à partir d’une source unique de vérité.

• La mise en conformité avec les réglementations par le biais de la gouvernance des données grâce à une suite de fonctionnalités de sécurité faciles à gérer, notamment la fonctionnalité de salle blanche, des fonctions d’audit telles que les jointures en double aveugle, les requêtes restreintes, le RBAC centralisé et l’obscurcissement au niveau des lignes et des colonnes, qui permettent de partager les données sans déplacement et sans risque de révéler des informations personnelles.

• L’optimisation des opérations grâce à des performances élastiques, en augmentant les capacités pour répondre aux besoins d’analyse pendant les pics saisonniers et en les réduisant pour améliorer l’efficacité et la rentabilité.

• Le partage transparent des données à travers leur écosystème en temps quasi réel sur les trois principales plateformes de cloud public.

• L’exploitation des solutions préconstruites spécifiques au secteur, créées par le réseau de partenaires de Snowflake, depuis les modèles de données standard jusqu’aux informations alimentées par l’IA/ML, afin de réduire le temps de valorisation et d’accroître l’impact de leurs investissements.

Solutions partenaires du Retail Data Cloud

À travers le Retail Data Cloud, les clients peuvent accéder à des solutions spécifiques au secteur du retail afin de bénéficier des meilleures pratiques, de réduire le ROI et d’accroître l’impact global de leurs initiatives. Les partenaires qui annoncent de nouvelles solutions préconstruites pour le Retail Data Cloud sont notamment :

• Les Applications Powered by Snowflake, comme celles de Blue Yonder, Cart.com, Nulogy et Zabka, qui permettent aux détaillants, CPG et autres acteurs du secteur de partager des données pertinentes et de collaborer sur des cas d’utilisation clés, de l’amélioration de l’expérience client à l’optimisation des opérations de la chaîne logistique.

• Les partenaires de la Data Marketplace Snowflake, comme AccuWeather, Atlas, Catalina, Crisp, Experian, Heap, NCSolutions et Numerator, qui permettent d’accéder en temps voulu à des sources de données tierces via le partage de données, alimentant ainsi des processus clés tels que l’amélioration des vues à 360° des clients, l’amélioration des prévisions de la demande, etc.

• Les partenaires de conseil et de services tels que Capgemini, Infosys, Slalom, Tata Consultancy Services et TEK Systems peuvent accélérer la création de valeur pour les clients grâce à des solutions partenaires prédéfinies qui permettent de résoudre les cas d’utilisation prioritaires dans les domaines du merchandising, de la chaîne d’approvisionnement et de la personnalisation, et peuvent aider rapidement les entreprises à accroître leur valeur.

• Les partenaires technologiques tels que Amazon Web Services (AWS), Dataiku, DataRobot, Robling et Tableau fournissent des intégrations transparentes et des solutions prêtes à l’emploi afin que les clients puissent obtenir des informations plus approfondies et profiter pleinement de la puissance et de la facilité d’utilisation du Retail Data Cloud.