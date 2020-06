Snowflake lance le Snowflake Partner Network

juin 2020 par Marc Jacob

Snowflake annonce le lancement du Snowflake Partner Network (SPN), un riche écosystème de partenaires technologiques et fournisseurs de services pour accompagner ses clients dans l’adoption de sa plateforme intégrée. Des milliers de clients utilisent la solution de Snowflake pour l’ensemble de leur stratégie de données, et les partenaires sont essentiels pour que les entreprises puissent étendre la valeur et la portée de celles-ci. Snowflake qui possédait déjà un programme de référencement pour les partenaires introduit maintenant des programmes de revente et MSP pour les partenaires fournisseurs de services ainsi qu’un programme technologique « Snowflake Ready » pour les partenaires technologiques.

Le nouveau programme de partenariat commercial mondial de Snowflake offre différents avantages aux partenaires technologiques et fournisseurs de services. Ces derniers, comme Deloitte, Interworks et Slalom accompagnent les clients de Snowflake de la migration à la mise en œuvre afin que les organisations puissent profiter de tous les avantages de Snowflake pour la gestion, la gouvernance, l’intégration, l’entreposage des données, la veille économique et l’analyse. Les partenaires technologiques tels que Fivetran, Informatica, Matillion, Talend et ThoughtSpot fournissent aux clients de Snowflake les outils et les ressources nécessaires pour développer de solutions communes. Elles permettent aux entreprises de tirer pleinement profit de la facilité d’utilisation, des performances, de la fiabilité et de la sécurité de la plateforme de données dans cloud.

Voici en détail ce qu’apporte le SPN aux partenaires de Snowflake :

Portail SPN : Un portail central pour tous les partenaires, comprenant une formation commerciale et technique, un contenu certification, l’enregistrement des leads et toute une série d’outils de vente et de marketing nécessaires pour que les partenaires puissent commercialiser Snowflake.

Programmes de revente et MSP : Un programme de revente qui permet aux partenaires de gérer de bout en bout le parcours des clients autour de Snowflake et un programme MSP pour aider les partenaires à déployer, exploiter et maintenir Snowflake pour le compte de leurs clients, et ainsi fournir une solution entièrement gérée.

Programme technologique « Snowflake-ready » : Un programme qui valide les intégrations tierces afin de s’assurer que les connecteurs des partenaires technologiques adhèrent aux meilleures pratiques de Snowflake et permettent aux clients de distinguer les connecteurs validés parmi la multitude d’intégrations Snowflake disponibles.

Une fois qu’une entreprise est enregistrée comme partenaire de Snowflake, toute personne de l’entreprise peut s’auto-enregistrer pour accéder au portail du SPN. Chaque partenaire disposera d’un administrateur qui aura la possibilité d’ajouter, de supprimer et de gérer des utilisateurs.