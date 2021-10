Snowflake lance la 2e édition du Global Start-up Challenge avec jusqu’à un million de dollars d’investissement à la clé

octobre 2021 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake annonce à l’occasion de son évènement développeur BUILD Summit, le lancement de la 2e édition du Global Start-up Challenge, un concours pour les entreprises en early stage qui développe des innovations sur le Data Cloud. Avec une dotation pouvant aller jusqu’à un million de dollars, le Global Startup Challenge offre aux trois finalistes du concours l’opportunité d’obtenir un investissement, ainsi qu’une exposition marketing à l’échelle mondiale. La première édition du Startup Challenge de Snowflake s’est tenue l’an dernier avait reçu des centaines d’inscriptions d’entreprises venant de plus de 50 pays. Le Global Startup Challenge de Snowflake invite les entrepreneurs et les organisations en phase de démarrage, qui ont levé moins de 5 millions de dollars de fonds, à présenter une application de données avec Snowflake comme élément central de leur architecture.

« Avec le Data Cloud, les start-up peuvent se concentrer sur la création et la croissance de leurs applications de données plutôt que de gérer la complexité de l’infrastructure », a déclaré Benoît Dageville, cofondateur et président des produits de Snowflake. « Nous avons été tellement impressionnés par les idées et l’exécution présentées lors du Startup Challenge inaugural et nous sommes impatients de voir comment les participants de cette année proposent des solutions innovantes qui complètent et étendent la technologie de Snowflake pour accélérer notre mission de mobilisation des données du monde. »

« Ce fut un honneur pour notre équipe d’OverlayAnalytics d’être nommée lauréate du premier Startup Challenge de Snowflake », a déclaré Bryan Shupe, fondateur et CEO d’OverlayAnalytics. « Le Data Cloud de Snowflake fournit l’infrastructure puissante et évolutive nécessaire à notre application de reporting financier. Le Challenge nous a poussés à mûrir en tant qu’entreprise, a ouvert de nouvelles portes pour la promotion de notre produit, et a donné à notre entreprise la possibilité d’élargir notre équipe de scientifiques et d’analystes de données afin que nous puissions continuer à innover. »

Les gagnants du Snowflake Startup Challenge seront annoncés lors du Snowflake Summit annuel qui se tiendra pendant l’été 2022. Les candidatures sont ouvertes le 4 octobre 2021 et la date limite de dépôt des dossiers est le 1er mars 2022. Les inscriptions au Global Startup Challenge et les règles officielles du concours sont disponibles sur le site de Snowflake.

Le jury de cette édition du Start-up Challenge de Snowflake est composé de :

Benoit Dageville, cofondateur et président des produits chez Snowflake.

Denise Persson, directrice du marketing chez Snowflake

Jayshree Ullal, Président et CEO d’Arista

Carl Eschenbach, partenaire de Sequoia Capital.