Snowflake lance Data Cloud

juin 2020 par Marc Jacob

Snowflake annonce le lancement de Data Cloud, un écosystème où des milliers de clients, partenaires, data providers et fournisseurs de services de données peuvent briser les silos et tirer parti de la croissance rapide d’ensembles de données de manière sécurisée, gouvernée et transparente. Snowflake a également annoncé de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme Snowflake Cloud Data, la technologie qui soutient cet écosystème et alimente le Data Cloud. Ces annonces ont été présentées à l’occasion de l’événement événement virtuel de Snowflake Get Ready For the Data Cloud qui s’est tenu le 2 juin 2020.

Data Cloud offre de nombreuses possibilités autour des données. Les gouvernements, les organismes de santé et les entreprises ont par exemple utilisé les ensembles de données COVID-19 disponibles sur Snowflake pour suivre et réagir à la pandémie mondiale afin de contrôler sa propagation, d’anticiper les endroits où des ressources cruciales sont nécessaires et de déterminer quand il faut assouplir les mesures de distanciation sociale, tout en évitant de futures épidémies.

Le Data Cloud va continuer de se développer à mesure que les organisations y déplaceront leurs données stockées dans des référentiels basés sur le cloud et dans des datacenters on premise. Ces organisations accèdent par la suite au Data Cloud via la plateforme de données Snowflake. Elles peuvent ainsi s’appuyer de manière transparente sur les différents fournisseurs de cloud public, et leurs infrastructures locales.

Snowflake a également développé une série de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme de données dans le cloud, notamment :

Snowsight - Apporte une nouvelle expérience d’analyse en permettant d’exécuter des requêtes et des commandes sur Snowflake, y compris l’autocomplétion SQL, la collaboration, les visualisations et la création de tableaux de bord pour une expérience rationalisée.

Dynamic Data Masking — Permet la création de politiques de masquage des données, afin que les utilisateurs ne voient que les données correspondant à leurs niveaux d’autorisation.

External Tokenization — Permet une intégration avec des solutions de tokenisation tierces pour une protection accrue des données sensibles. Search Optimization Service - Apporte une amélioration considérable des performances pour les requêtes de recherche ponctuelle sur de grandes tables de données.

External Functions — Permet d’utiliser Snowflake pour appeler des services externes afin d’obtenir une prise en charge plus riche des requêtes et pour construire des pipelines de données robustes qui s’intègrent à des bibliothèques ou services tiers.

Java UDFs — Permet d’utiliser Snowflake pour exécuter une logique commerciale développée en Java, ce qui rapproche le calcul des données.

Organizations - Facilite l’exploitation et la gestion de manière centralisée de plusieurs comptes Snowflake, y compris pour le provisionnement et la gestion des comptes sur plusieurs clouds.

Data Exchange — Donne la possibilité de créer son propre Data Exchange pour partager de manière transparente et sécurisée des données en direct avec d’autres unités commerciales, partenaires, fournisseurs ou clients. Data Exchange facilite l’élimination des silos de données dans les écosystèmes des clients, et évite la copie et le déplacement des données, ainsi que les coûts associés.

Snowflake Data Marketplace - Permet aux clients d’accéder à des ensembles de données de tiers qui sont prêts à être interrogés à partir de leur compte Snowflake. Snowflake Data Marketplace permet aux consommateurs d’accéder à une copie unique et en direct des données. Pas de copie de fichiers, pas de déplacement de données, et pas de délais.