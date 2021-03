Snowflake investit 20 millions de dollars dans ThoughtSpot

mars 2021 par Marc Jacob

Snowflake annonce un investissement de 20 millions de dollars dans ThoughtSpot, le spécialiste de l’analyse et la recherche de données grâce à l’IA, par le biais de son fonds d’investissement Snowflake Ventures Invests. Cet investissement a pour ambition de renforcer le partenariat entre les deux sociétés afin d’accélérer la démocratisation de l’accès aux données dans les entreprises via la combinaison du Data Cloud et les solutions d’analyse et de recherche de données dopées à l’IA de ThoughtSpot.

La plateforme ThoughtSpot permet à tous les utilisateurs d’une entreprise d’exploiter la puissance des données, quel que soit leur niveau technique. Grâce à l’utilisation d’un langage naturel simple pour créer de nouvelles perspectives basées sur les données ou pour améliorer les requêtes existantes, ThoughtSpot est suffisamment intuitif pour les utilisateurs professionnels et suffisamment évolutif pour gérer les données d’entreprise les plus importantes et les plus complexes.

Les clients communs de Snowflake et ThoughtSpot comme Hulu, Capital One, Medtronic, Canadian Tire et Nationwide Building Society profitent déjà des avantages de cette architecture de données moderne, construite sur le cloud et rendue accessible par la recherche et l’IA. Cette intégration apporte ainsi de nombreux avantages pour les entreprises :

Une accélération de l’innovation : La plateforme de recherche et d’analyse par l’IA de ThoughtSpot intègre et exploite les dernières fonctionnalités de la plateforme Snowflake qui permettent aux clients communs de démocratiser davantage l’utilisation des données et de débloquer des informations commerciales significatives.

Un ROI du Cloud augmenté : Avec Snowflake et ThoughtSpot, les entreprises peuvent rapidement transférer leurs données dans le cloud, identifier et mettre en production des cas d’utilisation de l’analyse, et les étendre à tous les employés de leur entreprise.

Un go to market conjoint et continu : Snowflake et ThoughtSpot travaillent ensemble pour aider les entreprises à découvrir la combinaison de leurs solutions par le biais d’événements virtuels organisés conjointement, d’ateliers et d’un essai gratuit de ThoughtSpot.