Snowflake étend sa relation avec AWS

mars 2022 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake annonce le renforcement de ses relations avec Amazon Web Services (AWS) afin d’améliorer la prévision de la demande et la livraison pour les acteurs du retail et de la vente des biens de grande consommation (CPG). Cette initiative donne aux clients du secteur la possibilité de recevoir les données des bons de commande d’Amazon et d’exploiter les données de prévision de la demande de produits générées par Amazon Forecast au sein du Retail Data Cloud de Snowflake.

Les entreprises du retail et de produits de grande consommation qui vendent sur Amazon.com doivent prévoir et anticiper avec précision les variations de la demande pour leurs produits, tout en planifiant les délais de fabrication et de livraison aux centres d’exécution d’Amazon.

Le Retail Data Cloud de Snowflake, qui réunit la plateforme de données de Snowflake, les solutions fournies par Snowflake et ses partenaires, ainsi que des ensembles de données spécifiques au secteur, élimine les silos de données dans le secteur du retail. Avec cette annonce, les détaillants et les industriels du secteur qui vendent sur Amazon pourront désormais recevoir leurs données de commande Amazon nativement dans Snowflake, exploiter les prévisions au niveau de la marque et du centre d’exécution, et accéder à de nouvelles données provenant de fournisseurs de données tiers dans le Retail Data Cloud, le tout sur la plateforme unique et intégrée de Snowflake. La relation entre AWS et Snowflake permettra aux entreprises du retail de traiter, d’analyser, d’agir et de syndiquer des données provenant d’une multitude de sources sans les délais inhérents aux méthodes traditionnelles qui nécessitent de les copier et de les déplacer. L’offre Snowflake et AWS donne également aux acteurs du retail les possibilités suivantes :

Importer plus facilement les données des bons de commande Amazon dans Snowflake pour mieux accéder, gouverner et partager les données de manière transparente dans toute l’entreprise.

Améliorer la précision des prévisions en utilisant les modèles d’apprentissage automatique d’Amazon Forecast pour créer des prévisions précises de séries temporelles afin de prévoir la demande de commandes de fournisseurs variables des semaines à l’avance.

Suivre les impacts des changements de produits pour s’assurer qu’ils respectent les normes du fabricant.

Réduire les pénalités liées au non-respect des délais en améliorant les mesures de respect des délais de livraison (OTIF) et ainsi optimiser le classement sur Amazon.com, de réduire les frais de rétrofacturation et de garantir que les produits sont en stock pour que les consommateurs puissent les acheter.

Assurer la présence d’unité de gestion de stock (UGS) à haute vélocité en faisant correspondre les prévisions probabilistes correctes avec la vitesse de vente des UGS pour s’assurer que les produits clés resteront en stock et amélioreront les revenus.