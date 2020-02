Snowflake annonce une nouvelle levée de fonds de $479 Millions et augmente sa valorisation à $12.4B

février 2020 par Marc Jacob

Snowflake la plateforme de données dans le cloud, annonce aujourd’hui un nouveau tour de financement de croissance de 479 millions de dollars, co-dirigé par de nouveaux investisseurs, Dragoneer Investment Group et Salesforce Ventures. Les investisseurs existants de Snowflake, dont Altimeter Capital, ICONIQ Capital, Madrona Venture Group, Redpoint Ventures, Sequoia et Sutter Hill Ventures, participent également à ce tour de table. Ce nouveau tour de financement porte la valeur de Snowflake, après la mise en vente, à plus de 12,4 milliards de dollars.