Snowflake annonce son intention d’acquérir Streamlit

mars 2022 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake et Streamlit, un framework dédié à la simplification de la création d’applications de données, annoncent la signature d’un accord définitif pour le rachat de Streamlit par Snowflake. Grâce à cette acquisition stratégique, les deux sociétés vont unir leurs forces pour libérer le potentiel des données et faciliter la création d’applications. La clôture de l’acquisition est soumise à l’obtention des approbations réglementaires requises et à d’autres conditions de clôture habituelles.

Ensemble, les deux entreprises permettront aux développeurs de créer des applications à l’aide d’outils qu’ils aiment, avec un accès et une gouvernance des données simplifiés. Les utilisateurs de Streamlit bénéficieront de ressources plus importantes pour poursuivre l’innovation sur le framework et d’un accès plus facile à des données fiables et sécurisées pour alimenter leurs applications de données. Les clients de Snowflake pourront s’appuyer sur le solide cadre de développement d’applications de Streamlit pour libérer davantage les données du Snowflake Data Cloud. Tous deux bénéficieront d’une communauté encore plus importante et plus active contribuant au framework Streamlit.

Le framework open-source de Streamlit permet aux développeurs et aux scientifiques des données de créer et de partager des applications de données, et ce, rapidement et de manière itérative, sans avoir besoin d’être un expert en développement frontal. Les développeurs et les spécialistes des données font déjà confiance à Streamlit pour créer des applications de données et des expériences de données interactives. Streamlit compte plus de 8 millions de téléchargements et plus de 1,5 million d’applications ont été créées à l’aide de son framework.

Le Snowflake Data Cloud fournit aux développeurs et aux data scientists un centre de collaboration sécurisé pour des données auxquelles ils peuvent se fier. Des milliers de clients s’appuient déjà sur Snowflake Data Cloud pour les charges de travail de données critiques soutenues par une sécurité et une gouvernance de premier plan. Il apporte aux développeurs la flexibilité, des environnements plus simples qui nécessitent moins de travail administratif et de maintenance, ainsi qu’un accès immédiat aux données dont ils ont besoin tout en maintenant les plus hauts standards de gouvernance.