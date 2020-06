Snowflake annonce la nouvelle phase de son partenariat avec Salesforce pour accélérer la transformation de ses clients sur les données

juin 2020 par Marc Jacob

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, présente les dernières évolutions de son partenariat avec Salesforce. Ces intégrations natives permettront aux organisations d’unifier et d’analyser facilement toutes leurs données dans la plate-forme Snowflake Cloud, et de les visualiser avec des outils de BI tels que les applications Tableau et Salesforce pour déceler de nouvelles perspectives pour leurs activités et leurs clients.

Snowflake et Salesforce annoncent ainsi le lancement du Einstein Analytics Output Connector for Snowflake, un connecteur qui permet une intégration native pour le transfert des données de Salesforce dans Snowflake de manière transparente et sans friction. Les utilisateurs pourront s’appuyer dessus pour regrouper leurs données Salesforce avec toutes leurs autres données déjà stockées dans Snowflake et de les requêter via leurs outils existants tels que Einstein Analytics et Tableau, que Salesforce a acquis en 2019 et qui est un partenaire à part entière de Snowflake depuis 2016. Cette intégration offre aux clients communs un accès natif aux données dans Salesforce afin qu’ils puissent unifier toutes leurs données d’entreprise dans Snowflake. Elle permet également aux clients de mettre automatiquement à jour leurs données Salesforce dans Snowflake afin de disposer en permanence des informations les plus récentes. Le connecteur de sortie Einstein Analytics pour Snowflake sera disponible plus tard dans l’année.

Snowflake et Salesforce ont également annoncé Einstein Analytics Direct Data for Snowflake. Direct Data permet à Einstein Analytics d’interroger directement toutes les données qu’un client possède dans Snowflake. Cela inclut les données de Salesforce et les données générées par le client, par exemple par les applications mobiles, les activités sur le web ou les objets connectés. Les clients de Snowflake pourront aussi y ajouter les données qu’ils acquièrent via Snowflake Data Marketplace. Avec Einstein Analytics Direct Data for Snowflake, toutes les données peuvent rester dans Snowflake et être interrogées directement dans Einstein Analytics, sans passer par des copies intermédiaires des données. Einstein Analytics Direct Data for Snowflake est actuellement en version bêta ouverte, immédiatement disponible pour tout client d’Einstein Analytics. Il sera disponible pour tous les clients plus tard dans l’année.

Snowflake a initialement annoncé son partenariat stratégique, ainsi que l’investissement de Salesforce Ventures dans la série G de Snowflake, en février 2020. Ces innovations approfondissent et élargissent le partenariat entre Snowflake et Salesforce afin d’offrir une modernisation de l’analyse des données pour leurs clients communs et les aider à réaliser leur transformation numérique.