Snowflake améliore son interface utilisateur

février 2022 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake a annoncé une nouvelle interface associée à de nouvelles fonctionnalités qui ont pour objectif de faciliter l’usage de sa solution pour rendre les utilisateurs plus performants et efficaces. Snowsight permet d’interagir avec Snowflake et correspond à une extension de la stratégie “customer first”du spécialiste du stockage, du partage et de l’analyse des données dans le cloud. Cette nouvelle interface s’appuie sur les retours des utilisateurs de Snowflake et les aident à travailler plus rapidement, à collaborer efficacement, et à réduire les erreurs.

La nouvelle interface Snowsight permet un certain nombre de nouvelles fonctionnalités telles que :

• La facilitation des requêtes et de l’analyse des données grâce à l’autocomplétion SQL et à la visualisation simple des données. Snowflake a amélioré des outils essentiels tels que l’analyseur de profil de requête dans l’historique des requêtes, et a publié des fonctionnalités d’administration no-code pour aider les utilisateurs à comprendre les rôles et les accès, ainsi qu’à surveiller l’utilisation de l’organisation.

• La surveillance directement dans Snowflake de la consommation des ressources. Cette nouvelle visualisation permet de contrôler la consommation des comptes et des entrepôts de données spécifiques, et maintenant de descendre jusqu’au niveau des requêtes.

• La création des requêtes est facilitée avec le Snowflake Worksheet qui permet de consulter et d’utiliser la trace des charges de travail et de rechercher des requêtes SQL antérieures sans quitter la feuille de travail actuelle.

• L’étude des performances des requêtes a aussi été simplifiée pour permettre de rechercher les requêtes et si nécessaire d’explorer leur afin d’analyser les détails d’exécution et de résoudre les problèmes.

• L’exploration et la visualisation rapide des données directement dans les worksheet sans passer par un outil extérieur. Les utilisateurs peuvent visualiser les données directement dans leurs worksheet, ajouter des graphiques à des tableaux de bord et partager ces tableaux de bord pour communiquer leurs résultats et leurs idées avec leur équipe. Les autres utilisateurs peuvent même approfondir ces résultats et réutiliser ces requêtes pour accélérer leurs propres explorations.

• La hiérarchisation des rôles dans l’organisation est facilitée grâce à un nouvel onglet qui donne aux administrateurs la possibilité d’auditer plus facilement leur compte et de s’assurer que leurs contrôles d’accès sont corrects en naviguant facilement dans la hiérarchie, en visualisant les privilèges spécifiques à un rôle et en confirmant que seuls les bons utilisateurs sont affectés à ce rôle. Cette fonctionnalité peut aussi aider les analystes à mieux comprendre la hiérarchie et à s’assurer qu’ils ont accès aux données dont ils ont besoin.