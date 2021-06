Snowflake accélère la collaboration en matière de données et la monétisation dans le Data Cloud

juin 2021 par Marc Jacob

Le Snowflake Data Cloud annonce une offre de données et des capacités étendues pour sa Snowflake Data Marketplace. Ces améliorations de la place de marché vont aider les entreprises de tous les secteurs à accéder à plus de données dans le Data Cloud pour créer des insights toujours plus puissants.

La Snowflake Data Marketplace aide les organisations de toutes tailles et de tous secteurs à accéder de manière transparente aux données à travers les différentes zones géographiques et les clouds publics pris en charge. Comme de plus en plus d’organisations accèdent à des quantités croissantes de données et les partagent, les perspectives offertes par le Data Cloud continuent de croître :

Le volume de listes disponibles sur la Data Marketplace a augmenté de 76 % au cours des six derniers mois, avec plus d’un quart des 160 fournisseurs de données partageant trois listes ou plus sur la place de marché.

De nouveaux fournisseurs de données leaders sur le marché, comme ZoomInfo, un leader des bases de données de contacts B2B, ou Foursquare, aident les utilisateurs à débloquer encore plus de valeur pertinente pour leur activité dans le Data Cloud.

Snowflake a également annoncé de nouvelles capacités pour repenser l’expérience d’achat de données sur la Snowflake Data Marketplace et simplifier le partage sécurisé des données, tant pour les consommateurs de données que pour les fournisseurs de données :

La fonction « Essayez avant d’acheter » permettra aux utilisateurs d’accéder à des échantillons de données, d’évaluer s’ils répondent aux besoins souhaités et de tester s’ils s’associent correctement à d’autres données en cours d’analyse, puis de passer de manière transparente à l’ensemble complet de données, le tout depuis la plateforme.

De nouvelles options d’achat basées sur l’utilisation permettront aux consommateurs de réaliser des transactions entièrement sur la place de marché de données Snowflake, rationalisant ainsi le processus d’achat de données tierces. Ces fonctionnalités sont actuellement en cours de développement et devraient être disponibles dans une prochaine version.