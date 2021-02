Snapchat lance “Friend Check Up”

février 2021 par Marc Jacob

Si cette approche ressemble à un “nettoyage de printemps”, elle est plus fondamentalement liée à l’essence même de Snapchat, c’est-à-dire permettre à ses utilisateurs de communiquer avec les personnes qui comptent vraiment le plus pour eux

Selon Snapchat, cette fonctionnalité est significativement différente et plus audacieuse que ce que d’autres réseaux sociaux proposent et pourront proposer.

En effet, de grands groupes anonymes et de longues listes de followers, sont ce que beaucoup d’autres plateformes sont explicitement conçues pour proposer. Ce n’est pas de cette façon que Snapchat a été conçu et ce n’est pas ce que la communauté apprécie vraiment, et dans certains cas, ces énormes réseaux deviennent non seulement distrayants mais aussi dangereux. Snapchat propose une approche différente des discussions de groupe en limitant leur taille et en n’étant disponible que sur l’application. Snapchat annonce également plusieurs nouveaux partenariats et ressources conçus pour aider ses utilisateurs et leurs systèmes de soutien (parents, éducateurs, etc.).

Plus d’informations :

• Nous sommes tous conscients que rester connectés les uns aux autres durant cette pandémie est essentiel. Les outils numériques nous aident dans cette quête perpétuelle, mais n’oublions pas cependant que ces mêmes outils que ces mêmes outils peuvent engendrer des risques potentiels quant à notre sécurité.

• L’une des sources de risque sur les plateformes numériques est la connexion qui peut être créée — parfois à la demande explicite de la plateforme — avec des personnes que nous ne connaissons pas dans la vie réelle et qui peuvent nous exposer à des expériences négatives, telles que la diffusion de fausses informations, le harcèlement ou d’autres situations non désirées.

• Chez Snapchat, notre application est construite en tenant compte de ces risques. L’architecture de notre plateforme est ainsi conçue pour encourager la connexion et la communication entre les “vrais amis”, tout en rendant beaucoup plus difficile pour les étrangers de trouver et d’être amis avec les Snapchatters.

Pour rappel, sur Snapchat :

• Il n’y a pas de profils publics navigables pour les Snapchatters de moins de 18 ans ;

• Par défaut, vous ne pouvez pas Chatter ou contacter quelqu’un directement, sauf si vous vous vous êtes tous les deux ajoutés comme amis ;

• Beaucoup de nos fonctionnalités sont définies par défaut sur le mode privé, ce qui permet de protéger les Snapchatters contre le partage involontaire d’informations, telles que leur localisation, avec leurs amis ;

• Nous ne donnons pas aux discussions de groupe la possibilité de "devenir virales", comme c’est parfois le cas dans d’autres contextes où elles deviennent des vecteurs de contenu extrémiste ou de recrutement. Les chats de groupe sont conçus pour être des conversations entre groupes de vrais amis, c’est pourquoi nous limitons leur taille à 64 amis. Les groupes ne sont ni recherchables, ni recommandés, ni visibles ailleurs dans l’application en dehors de l’onglet "Chat".

• Aujourd’hui, à l’occasion du Safer Internet Day, nous allons encore plus loin en annonçant notre nouvelle fonctionnalité, "Friend Check Up", qui incitera les utilisateurs de Snapchat à revoir leur liste d’amis et à s’assurer qu’elle est composée de personnes avec lesquelles ils souhaitent toujours être connectés.

Le programme "Friends Check Up" commencera à être déployé à l’échelle mondiale pour les appareils Android dans les semaines à venir, et pour les appareils iOS dans les mois à venir.

• Friend Check Up servira à rappeler aux Snapchatters qu’avec le temps, ils peuvent avoir ajouté à leur liste d’amis quelqu’un avec qui ils ne veulent plus être en contact sur notre application. Grâce à un processus rapide, privé et pratique, le Friend Check Up permet aux Snapchatters de nettoyer leurs listes et de retirer facilement ceux qui n’ont pas besoin d’être là ou qui ont été ajoutés par erreur.

• Cette nouvelle fonctionnalité fait partie d’une campagne plus complète que nous avons lancé le mois dernier (plus d’informations ici) dans le but d’intégrer davantage la sécurité en ligne et l’éducation à la vie privée dans Snapchat, de manière à ce qu’elle trouve un écho auprès de notre génération. Cette initiative englobe de nouveaux produits, comme Friend Check Up, des partenariats et des ressources, y compris plusieurs collaborations nouvelles et élargies que nous annonçons aujourd’hui :

• Afin de sensibiliser les utilisateurs au Safer Internet Day, nous nous sommes associés à Connect Safely aux États-Unis et à ChildNet au Royaume-Uni pour mettre en place des filtres qui permettront d’accéder à des ressources supplémentaires de chaque organisation en matière de sécurité, afin de comprendre comment nous signaler tout problème et démystifier les mythes.

• Crisis Text Line, l’un de nos partenaires de longue date, intégrera davantage ses ressources dans Snapchat et permettra aux utilisateurs de Snapchat d’entrer encore plus facilement en contact avec un conseiller ou de trouver du soutien. CTL s’est récemment associé à nous pour mettre à jour notre guide des parents, qui fournit des conseils importants sur la façon d’utiliser notre application en toute sécurité [lien vers le Centre de sécurité].

• Nous allons étendre notre travail avec Crisis Text Line au Royaume-Uni en devenant partenaire avec Shout - le premier service d’assistance par sms gratuit, confidentiel et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Royaume-Uni. Nous allons mettre en place une ligne de texte co-marquée au Royaume-Uni pour soutenir la communauté Snapchat au Royaume-Uni. Cette ligne est très similaire à celle que nous fournissons avec la Crisis Text Line à travers les États-Unis

• Nous nous sommes associés au Trevor Project, la plus grande organisation mondiale d’intervention de crise et de prévention du suicide des jeunes LGBTQ, afin de soutenir davantage leur santé mentale. Cela comprend l’intégration de l’accès au site de réseautage social mondial de Trevor, TrevorSpace, directement dans Snapchat. Nous nous associerons également pour amplifier les ressources liées à l’alliance LGBTQ et au processus de coming out.

• Nous nous associons à Mind Up| La Fondation Goldie Hawn, pour un cours en ligne destiné aux parents, qui sera disponible pour les parents du monde entier, y compris la communauté Snap et MindUP. Ce cours gratuit donnera aux parents des outils et des stratégies de base pour soutenir le bien-être de leurs adolescents, en se basant sur les dernières avancées scientifiques dans les domaines de la neuroscience, la pleine conscience, l’apprentissage social et émotionnel, et la psychologie positive.

• Ces initiatives s’appuient également sur un ensemble d’efforts en matière de sécurité et de bien-être déployés l’année dernière, notamment le lancement de Here For You, notre portail d’assistance in-app qui fournit des informations et des ressources spécialisées sur toute une série de sujets, tels que la santé mentale, la violence domestique, le deuil, et bien plus encore, et notre Headspace Mini, qui propose des méditations in-app et des outils pour aider les Snapchatters à retrouver leurs amis.

• Nous continuerons à développer tout cet éventail dans les mois à venir et espérons que ces nouveaux outils aideront les Snapchatters à se connecter en toute sécurité avec leurs amis et leurs proches.