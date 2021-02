Smartsécurité et Cyberjustice par Xavier Leonetti est parue au PUF

février 2021 par Marc Jacob

La France a peur ». Par ces mots s’ouvrait le journal télévisé du 18 février 1976. Quarante ans plus tard, les innovations technologiques et numériques semblent être devenues un rempart contre la peur. Dans la société moderne qui se dessine sous nos yeux, les autorités publiques tentent de répondre au sentiment d’insécurité par un recours croissant aux innovations.

Ainsi, qu’il s’agisse de l’intelligence artificielle ou des objets connectés, la technique laisse entrevoir un monde plus sûr. Mais les technologies numériques sont une nouvelle boîte de Pandore qui contient autant de maux que d’espoirs. Aussi, le progrès technologique doit suivre la ligne de crête de nos valeurs, entre sécurité et liberté. Les défis sont nombreux : lutte contre l’insécurité, efficacité de la justice, aménagement urbain, « vivre ensemble ». Ainsi, les Smart Cities promettent par exemple de rapprocher les citoyens de leurs territoires et de leurs décideurs. Afin que ces projets ne sombrent pas dans la dystopie, l’enjeu est de concevoir un nouveau modèle républicain de régulation technologique qui conciliera la poursuite des innovations et la protection des droits et des libertés.

Après avoir exercé au ministère de l’Intérieur en qualité d’officier de gendarmerie, en charge notamment de l’intelligence économique et de la cybersécurité, Xavier Leonetti est aujourd’hui magistrat du parquet au sein de la juridiction économique et financière du Tribunal judiciaire de Marseille. Docteur en droit, il enseigne à l’université d’Aix-Marseille et à l’École nationale de la magistrature. Il est notamment l’auteur de La France est-elle armée pour la guerre économique ? (Armand Colin, 2011) et du Guide de cybersécurité (prix de l’INHESJ, 2015).

