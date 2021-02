Smart Building et COVID-19 : VolkerWessels Telecom choisit Juniper Networks pour développer les réseaux de ses futurs bâtiments intelligents

février 2021 par Marc Jacob

Plus précisément, c’est VolkerWessels Telecom, la filiale Telecom du groupe, qui a décidé de déployer les solutions Mist de Juniper pour exploiter le potentiel de l’intelligence des réseaux, et ainsi aller plus loin dans son rôle de telco pour fournir de nouveaux services et une réelle valeur ajoutée pour l’expérience client.

Basées sur l’intelligence artificielle, les solutions Mist de Juniper vont permettre aux opérateurs de bâtiments gérés par VolkerWessels de bénéficier des cas d’usage suivants :

Mise en place d’alertes pour prévenir si une zone est trop bondée et respecter ainsi les distanciations sociales et restrictions sanitaires

Possibilité de traçage des contacts particulièrement utile en temps de pandémie

Mise en route automatique de la climatisation lorsque la température monte

Extinction automatisée des systèmes d’éclairage dans les salles de conférences vides

Détection proactive de problèmes pour éviter les interruptions de service

La société prévoit également de déployer les solutions Juniper dans ses propres bureaux et sur ses chantiers de construction afin d’améliorer la productivité et d’assurer la sécurité grâce à des services de localisation. Par exemple, l’entreprise peut mettre des capteurs dans les casques et les vêtements de travail afin de voir où se trouvent ses ingénieurs ou ses ouvriers sur le site et ainsi assurer leur sécurité.