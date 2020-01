Slack propose l’hébergement des données en France

janvier 2020 par Marc Jacob

Il n’y pas si longtemps, stocker ses données était une tâche relativement simple : la norme voulait que les logiciels se trouvent sur site, et que les informations y soient également hébergées par la même occasion. Cependant, suite à l’essor des services cloud, les choses sont devenues plus compliquées. De nos jours, les entreprises présentes dans de nombreux pays établissent leurs propres politiques afin de déterminer où et comment stocker leurs données. Parallèlement, les gouvernements et les organismes de régulation tiers veillent à l’application des obligations liées à l’hébergement de données.

Douze millions de personnes collaborent chaque jour sur Slack. Cependant, la majorité des données sont stockées aux États-Unis, ce qui a pour conséquence de reléguer bon nombre d’équipes situées dans d’autres pays à la périphérie de cet écosystème. Pour remédier à ce fossé et permettre à toujours plus d’équipes d’utiliser Slack dans des secteurs très fortement régulés, tels que la finance, la santé ou les services administratifs, nous proposerons bientôt plus d’options en matière d’hébergement des données. La fonction d’hébergement des données permet aux équipes internationales de contrôler davantage le lieu de stockage de leurs données. Les zones d’hébergement des données actuellement disponibles en dehors des États-Unis sont Francfort (en Allemagne) et en région parisienne. Les données client pourront être également hébergées au Japon, au Royaume-Uni et en Australie très prochainement.

Dans le cadre de l’hébergement des données, quels sont les types de données stockés par Slack ?

Les données générées par les utilisateurs sur Slack – notamment les messages, les mémos, les fichiers et les requêtes de recherche – sont stockées dans la région souhaitée. Sur Slack, toutes les données, qu’elles se trouvent au repos ou en transit, font l’objet d’un chiffrement.

Où résident les données générées par les applications ? Les messages et fichiers Slack générés par nos applications sont stockés dans la même région de données que les messages et fichiers générés par les utilisateurs. Cependant, l’emplacement des données provenant des applications tierces utilisées par vos équipes dans Slack sera déterminé par les politiques de chaque application partenaire.

Je suis un client existant. Puis-je déplacer mes données vers une nouvelle région ?

Tout à fait ! Les clients existants peuvent déplacer les données de leur organisation et des leurs équipes vers une nouvelle région d’hébergement. Cependant, vous ne pouvez définir qu’une seule région pour l’ensemble de votre équipe ou de votre organisation.

Si je choisis de déplacer mes données, cela entraînera-t-il d’autres changements ?

Non, vos équipes bénéficieront toujours de la même expérience sur Slack et pourront utiliser toutes les fonctionnalités qu’elles utilisent actuellement.

Comment Slack assure la protection de vos données ?

Ce service d’hébergement des données témoigne de l’investissement continu dont fait preuve Slack afin d’offrir des fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau professionnel. Notre plateforme surpasse les exigences énoncées par certains des standards de sécurité les plus reconnus du secteur et propose des outils conçus pour permettre aux clients d’assurer leur conformité.

Le programme de sécurité de Slack est par exemple conforme aux normes suivantes : ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 Type II, SOC 3, Bouclier de protection des données UE-États-Unis, Bouclier de protection des données Suisse-États-Unis et Cloud Security Alliance. Slack aide également ses clients à se conformer aux réglementations spécifiques de leur secteur d’activité ou à d’autres normes internationales en matière de sécurité et de confidentialité des données, comme celles prévues par la FINRA, le FedRAMP, la loi HIPAA ou la loi sur la résidence des données. Ce programme de sécurité a pour ambition d’étendre le champ d’application tout en y intégrant de nouvelles orientations et les meilleures pratiques du secteur.

Ce service d’hébergement des données est désormais proposé à tous les clients Plus et Enterprise Grid. Pour en savoir plus sur les mesures de sécurité employées par Slack, telles que l’hébergement des données, rendez-vous sur slack.com/security ou bien contactez-nous.