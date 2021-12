Six conseils pour vous aider à éviter le marketing ciblé

décembre 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Vous arrive-t-il d’avoir l’impression que les annonceurs suivent vos moindres faits et gestes ? Aujourd’hui, la plupart d’entre nous peuvent réciter une histoire tirée de notre propre expérience personnelle ou de celle d’un ami proche ou d’un membre de la famille, où une publicité avait une pertinence particulièrement effrayante.

Ce type de marketing ciblé n’est pas nécessairement malveillant, bien qu’il y ait toujours la possibilité d’une utilisation abusive de réseaux publicitaires légitimes. Et pour ceux d’entre nous qui sont sensibles à la protection de notre vie privée, cela peut s’avérer tout simplement perturbant. Si vous préféreriez que vos expériences de navigation vous donnent un peu moins l’impression d’être pourchassé par un médium, voici quelques conseils pour vous permettre de réduire le nombre d’annonces ciblées que vous recevez.

Balises silencieuses

Un nombre croissant de magasins de briques et de mortier envoient des publicités géolocalisées aux clients qui se trouvent dans leurs établissements. Il peut s’agir d’offres en magasin ou simplement d’un moyen de vous encourager à essayer une nouvelle marque. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, la plus simple façon d’empêcher ce genre de publicité d’apparaître sur votre appareil mobile est de désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC lorsque vous ne les utilisez pas. Certains appareils vous permettront même de créer des raccourcis pratiques pour que vous puissiez activer cette fonctionnalité rapidement et facilement.

Modifier vos notifications

Si vous en avez marre que les sites d’achat vous envoient ces messages intrusifs, vous pouvez peut-être modifier vos abonnements ou vos notifications pour que cela cesse. Certains sites préfèrent présenter ce paramètre séparément des autres types de notifications, ou vous ne pourrez peut-être l’arrêter qu’en vous désinscrivant de tous les e-mails publicitaires de l’entreprise.

Vous retirer des listes de diffusion de publicités ciblées

Il y a un nombre surprenant de façons dont vous pouvez choisir de ne pas recevoir d’annonces basées sur vos centres d’intérêt. La Network Advertising Initiative et la Digital Advertising Alliance sont des associations auto-réglementées qui fournissent des lignes directrices responsables en matière de collecte de données pour les annonceurs et des technologies de retrait (opt-out) pour les consommateurs. Certains sites de réseautage social et des moteurs de recherche, ainsi que les principaux fournisseurs de logiciels et certains fournisseur d’accès à Internet (ISP), vous permettront de vous retirer de la publicité ciblée.

Ces mesures impliquent néanmoins plusieurs mises en garde. Ces méthodes d’exclusion peuvent être imparfaites, et vous devrez revérifier périodiquement les sites et les paramètres de confidentialité, car les options sont susceptibles de changer avec le temps. Cela ne désactivera pas complètement les annonces ; cela diminuera probablement le pourcentage d’annonces basées sur vos intérêts. Naturellement, cela pourrait également conduire à des publicités qui sont ennuyeuses pour d’autres raisons. Mais pour certains d’entre nous, passer par ce processus peut encore valoir la peine.

Bloquer les traqueurs tiers

Les traqueurs tiers (ou third-party trackers) sont des cookies mis en place par un site Web autre que celui sur lequel vous vous trouvez – comme les annonceurs – et qui peuvent vous suivre d’un endroit à l’autre. En bloquant ces cookies, soit dans les paramètres de votre navigateur, soit avec une extension de navigateur, vous pouvez arrêter les publicités qui semblent vous suivre d’un site à l’autre après avoir fait du lèche-vitrine virtuel pour un article.

Utiliser un filtre publicitaire

Si vous n’êtes pas enclin à utiliser un bloqueur de publicité – la publicité est, après tout, la graisse qui maintient les roues de la plupart de l’Internet en marche – vous pouvez essayer un filtre publicitaire qui exclut les annonces basées sur certains des comportements marketing les plus extrêmes. Le navigateur Chrome de Google inclut cette fonctionnalité depuis le 15 février 2018.

Supprimer vos informations des courtiers en données

Si vous voulez vraiment aller au fond des choses pour vous exclure des bases de données obscures, vous pouvez contacter des courtiers en données individuels (ou data brokers) pour nettoyer ou supprimer vos informations. Il ne s’agit pas d’un processus simple et rapide. Mais encore une fois, vous trouverez peut-être que l’effort en vaut la peine. Vous pouvez également faire appel à un service pour vous aider dans ce processus.

Il se peut qu’il ne soit pas possible de contrôler totalement l’endroit où nos données sont recueillies, ou ce qu’on en fait une fois qu’elles sont recueillies. Mais plus il y a de gens qui prennent des mesures pour éviter la publicité ciblée, plus rapidement les annonceurs pourraient comprendre que ces techniques de marketing sont moins bénéfiques pour leurs résultats nets qu’ils ne le croient maintenant.