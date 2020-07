Simplifiez l’aménagement de vos cœurs de réseau

juillet 2020 par Efirack

Passif /actifs : la bonne combinaison pour centraliser vos équipements et optimiser le brassage dans vos Locaux VDI et Locaux Techniques d’Etage et Meet Me Room.

Chez Efirack nous savons combien il est important de faciliter l’organisation, le repérage et la gestion du câblage de votre réseau intranet et internet. A cela s’ajoute la nécessité de centraliser les équipements actifs assurant la répartition des signaux entre les différentes branches du réseau informatique. Pour cette raison nous avons développé un concept de baie multiple qui vous libère de toute contrainte d’agencement et de connectivité.

Notre objectif : rendre votre cœur de réseau accessible et fonctionnel Access Multiple combine le brassage interbaie et l’hébergement de vos équipements actifs. Cet ensemble est composé d’une baie gauche, une baie droite (en général utilisées pour le matériel passif) et autant de baies centrales que vous le souhaitez pour placer vos éléments actifs.

Brassage facilité

Access multiple permet un brassage en face avant et arrière, horizontal ou vertical. Cet ensemble ne comprend pas de montant d’ossature inter-baie à l’avant ou l’arrière pour permettre un brassage de câble bien dégagé. Un aspect particulière apprécié de nos clients dans la cadre de haute densité de câblage Efirack propose un large choix d’accessoires qui autorise de multiples combinaisons dans l’aménagement de votre câblage : anneaux passe-câble, anneaux de lovage, goulottes de câblage fibre cuivre de différents constructeurs. Par ailleurs, les montant 19’’ sont reculés de 10 mm pour faciliter l’aménagement de votre câblage. Mais ce recul peut être modifié selon vos besoins au pas de 285 mm

