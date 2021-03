SimonsVoss Technologies et Vauban Systems nouent un partenariat stratégique d’intégration

mars 2021 par Marc Jacob

SimonsVoss Technologies, l’un des experts de la fermeture électronique sans fil et sans câblage, et Vauban Systems, fabricant français de solutions de contrôle d’accès, ont allié leur savoir-faire pour proposer une solution unique au monde afin de s’ouvrir à de nouveaux marchés.

Ledit partenariat cible tout type de marché (tertiaire, co-working, co-living, hôtellerie...) et a pour objectif de proposer une solution d’ouverture de portes unique au monde : en scannant, de manière sécurisée, un QR code avec le Smartphone. Fini les badges et les lecteurs classiques. C’est le QR code qui fait office de lecteur.

En effet, avec ses protocoles puissants de communication cryptés, la gamme SmartIntego de SimonsVoss s’intègre de façon transparente dans les systèmes de contrôle existants et de sécurité des bâtiments (vidéosurveillance, monétique, intrusion...). Ainsi, la béquille SmartHandle AX de la gamme SmartIntego de SimonsVoss s’intègre au logiciel de supervision de Vauban Systems, VISOR®. L’application VISORACCESS® développée par Vauban Systems va permettre à un utilisateur de lire un QR code avec son Smartphone pour déclencher l’ouverture d’une porte en fonction de ses droits d’accès. Ce type de solution permet une simplicité et une facilité d’accès tout en conservant un haut niveau de sécurité dans les bâtiments, sans installation lourde et sans badges. Une communication des demandes d’accès via la 4G ou réseau wifi se fait par un protocole HTTPS assurant une haute sécurité de la solution et du transfert des données.

Les critères de Vauban Systems étant très précis dans la sélection de ses partenaires, la sécurité et la qualité qu’offre la gamme SmartIntego de SimonsVoss correspondaient parfaitement à son cahier des charges. Vauban Systems consacre beaucoup d’importance à ses garanties (5 ans) et à la continuité des produits de ses partenaires. De plus, les deux business model étant complémentaires, ce partenariat était une évidence.