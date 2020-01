Silver Peak nomme Ian Whiting au poste de President Global Field Operations

janvier 2020 par Marc Jacob

Silver Peak® annonce la nomination de Ian Whiting au poste de President Global Field Operations. Il aura pour mission de gérer les ventes directes et indirectes, les activités commerciales, ainsi que les différents aspects de la stratégie de mise sur le marché déployée par la société en faveur de ses partenaires distributeurs et prestataires de services. Ian Whiting sera directement rattaché à David Hughes, fondateur et CEO de Silver Peak.

Fort de son expérience dans le développement des activités commerciales au sein de marchés existants et émergents pour le compte d’entreprises high-tech de premier plan, Ian Whiting définira et perfectionnera la stratégie de mise sur le marché de Silver Peak avec pour objectif d’accélérer et d’élargir l’engagement de la société auprès de ses partenaires, ainsi que d’augmenter le rythme d’acquisition de nouveaux clients. Silver Peak a récemment été nommé pour la deuxième année consécutive parmi les leaders du Magic Quadrant 2019 de Gartner pour l’infrastructure WAN Edge.

Avant de rejoindre Silver Peak, Ian Whiting a assumé la présidence de Ruckus Networks, dont il a dirigé les activités mondiales dans les domaines des ventes, du marketing, des services et de l’assistance au cours d’une période où l’entreprise a doublé de taille. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Egnyte, Fusion-io, Riverbed, Brocade Communications et Compaq Computer. Ian Whiting est titulaire de diplômes de français et d’allemand de l’Université du Pays de Galles, ainsi que d’un master en gestion des affaires européennes de l’Université de Cranfield.