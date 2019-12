Silver Peak annonce l’intégration du nouveau gestionnaire de réseau Amazon Web Services Transit Gateway

décembre 2019 par Marc Jacob

Silver Peak® élargit sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS), en intégrant sa plateforme SD-WAN Unity EdgeConnect™, basée sur les activités, au nouveau gestionnaire de réseau AWS Transit Gateway. Cette solution permettra aux entreprises de gérer et de surveiller la connectivité entre AWS et leurs filiales depuis une console unique dans AWS. Grâce à cette intégration fluide, les entreprises « cloud-first » peuvent désormais obtenir une vue globale et unique des ressources cloud et réseaux, ainsi que surveiller et gérer de manière centralisée la connectivité des filiales et des sites distants vers les ressources cloud, où qu’elles se trouvent.

À mesure que les entreprises transfèrent un nombre croissant d’applications, de services et d’infrastructures vers le cloud, elles déploient rapidement le SD-WAN pour tirer parti des avantages de la connectivité haut débit et pour connecter directement les utilisateurs des sites distants aux ressources cloud. Nombre d’entre elles éprouvent des difficultés à déployer et à gérer des réseaux privés globaux en utilisant les services de transport internet, pour relier des sites et des utilisateurs dispersés géographiquement aux ressources cloud de proximité. Le gestionnaire de réseau AWS Transit Gateway transforme ce paradigme. Les clients de Silver Peak qui utilisent AWS peuvent désormais obtenir rapidement une vue globale de leurs réseaux privés en important des objets AWS et en définissant des ressources sur site dans un gestionnaire de passerelle centralisé. En intégrant les déploiements SD-WAN des filiales et des sites distants via Unity EdgeConnect avec le gestionnaire de réseau AWS Transit Gateway, les gestionnaires de réseau peuvent obtenir une vue globale, consolidée et unique de tous les sites et connexions entre AWS et leurs propres sites. Ils bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité des changements, des événements et des télémesures du réseau afin d’offrir aux utilisateurs la meilleure qualité de service possible.

La plateforme Unity EdgeConnect SD-WAN de Silver Peak permet aux entreprises « cloud-first » de s’affranchir des limites imposées par les approches réseau conventionnelles, en passant à un modèle de réseau orienté métier. EdgeConnect remplace les routeurs, en réunissant le SD-WAN, les pare-feux, la segmentation, le routage, l’optimisation WAN ainsi que la visibilité et le contrôle des applications dans une plateforme unique, gérée de manière centralisée avec Unity Orchestrator™. EdgeConnect est conçu pour s’adapter en permanence à l’évolution des besoins de l’entreprise, afin d’offrir la meilleure qualité d’expérience possible aux utilisateurs et aux organisations IT.