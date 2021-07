Signicat acquiert la société espagnole Electronic IDentification (eID)

juillet 2021 par Marc Jacob

Signicat, la société Identité Numérique de Confiance (Trusted Digital Identity™), a acquis la société espagnole Electronic IDentification (eID), pionnière de l’identité numérique et fournisseur mondial de services d’identification vidéo asynchrone. Avec cette acquisition, Signicat renforce sa présence en Europe et franchit une nouvelle étape pour devenir le leader du marché de l’identité numérique et des solutions de signature électronique à l’échelle mondiale. Il s’agit de la deuxième acquisition majeure réalisée par Signicat cette année, après le rachat d’Encap Security au début du mois.

Electronic IDentification a introduit sur le marché une solution révolutionnaire d’identification vidéo asynchrone basée sur le streaming vidéo avec un processus d’identification de bout en bout. Ceci, combiné avec leur service de e-Signature Qualifiée (SEQ), génère un flux d’identification fort et intégralement numérique. En tant que leader du marché espagnol, Electronic IDentification a commencé à commercialiser ses produits en 2016 et dispose actuellement d’une solide expérience avec plus de 250 clients répartis dans 30 pays.

Signicat a établi un partenariat avec Electronic IDentification au cours des quatre dernières années, à travers lequel les solutions d’Electronic IDentification étaient également disponibles sur la plateforme de Signicat. Le rapprochement de ces deux sociétés crée une entreprise dotée d’une force inégalée en matière de solutions de vérification d’identité, d’authentification et de signature électronique. L’offre commune garantit le plus haut niveau de sécurité et de conformité des solutions d’identité numérique sur le marché européen, toutes basées sur le concept de "Strong Digital Identity" (SDI), développé par Electronic IDentification, qui permet un processus d’intégration numérique commun de bout en bout dans toute l’UE, conformément à la législation la plus restrictive, créant un game changer dans les secteurs réglementés tels que la finance et les gouvernements.

Après l’acquisition, Electronic IDentification restera une organisation indépendante avec une marque distincte. L’acquisition est soumise aux exigences normales, y compris l’approbation des Autorités de Concurrence espagnoles. Le montant de la transaction n’est pas rendu public.