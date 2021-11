Signaturit et Ivnosys, financés par le fonds Providence Strategic Growth, s’associent à Universign

novembre 2021 par Marc Jacob

Providence Strategic Growth Capital Partners L.L.C. (“PSG”), premier fonds européen « growth tech » spécialisé dans le développement de partenariats d’entreprises éditrices de logiciels et de services numériques, annonce sa prise de participation majoritaire au sein d’Universign, leader dans le domaine des services de confiance et de la signature électronique. Universign rejoint ainsi Signaturit et Ivnosys afin d’offrir en Europe l’offre la plus complète en matière de gestion des transactions numériques et de services de confiance.

Basée en France et fondée en 2001, Universign, éditeur de logiciel SaaS de signature électronique, de cachet électronique et d’horodatage, est devenue l’un des principaux leaders sur le marché des services de confiance et compte aujourd’hui plus de 9 000 clients. Universign a établi des relations pérennes avec de grandes entreprises et adresse également le segment des PME. Figurant parmi les précurseurs du secteur et Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le règlement européen eIDAS, Universign propose des services avec un très haut niveau de conformité et de sécurité. Développés sur une plateforme technologique moderne et évolutive, les services d’Universign sont accessibles depuis son portail web ou via API. Les activités d’Universign resteront dirigées par son Président et Fondateur, Julien Stern, qui rejoindra l’équipe de direction et restera à la tête du bureau français, tout en devenant par ailleurs actionnaire du nouveau groupe.

Dans le cadre de ce rapprochement, la société a nommé Bertrand Sciard au poste de nouveau Président du Conseil d’Administration.

Ce rapprochement fait suite à la récente acquisition de Signaturit et d’Ivnosys par le fonds Providence Strategic Growth en avril 2021. L’association de ces plateformes vise à fournir en Europe une gamme complète de services de confiance et de gestion des transactions numériques destinée aux grandes entreprises, aux PME et aux particuliers. A travers des solutions dédiées et des services accessibles depuis des applications web et via API, les activités combinées du groupe touchent à présent près de 236 000 clients en Europe.