Signature électronique : organisez votre rentrée à distance !

août 2020 par Marc Jacob

Afin de gagner un temps précieux dans ce contexte bien connu, la signature électronique s’avère être une alliée très précieuse pour gérer les différentes activités de ses enfants à distance ! Elle permet de souscrire à de nombreux services et de signer tout type de document en toute sécurité, très simplement et de gagner un temps considérable.

Les services digitaux étant devenus omniprésents dans notre quotidien, les Français ont plus que jamais besoin de garanties de sécurité et de fiabilité. Les nouvelles technologies s’inscrivent donc de plus en plus naturellement dans les processus de souscriptions en ligne. La signature électronique permet notamment de finaliser un contrat en quelques clics à distance de manière sécurisée et rapide. D’après une étude menée en janvier 2020 par Universign, expert français de la signature électronique, 87% des sondés ont ainsi déjà eu recours à la signature électronique dans un contexte personnel. Les utilisateurs indiquent comme principaux avantages le délai de traitement plus rapide des documents signés électroniquement (67%) et la simplicité d’utilisation (57%).

Le site Yoopala.com, n°1 en France de la garde d’enfants à domicile, met en relation des parents qui cherchent à faire garder leurs enfants et des baby-sitters. Pour simplifier ses processus de réservations, Yoopala a ainsi fait appel à la solution de signature électronique d’Universign.

« Tous nos clients signent leur contrat électroniquement depuis le site Yoopala.com. La solution Universign nous apporte un confort au quotidien sans précédent » - Sabrina Gayet, Directrice de Clientèle, Yoopala

Universign propose une solution de signature électronique facile d’utilisation qui permet de contractualiser à distance. Elle requiert une étape d’authentification à l’aide d’un code SMS à renseigner, étape préalable indispensable à la signature. Toutes les transactions comprennent un horodatage qualifié garantissant l’intégrité du document signé. Conformément à la réglementation européenne eIDAS, la signature électronique avancée Universign confère en outre une valeur probante aux documents signés. Vous pouvez donc signer l’esprit léger et les yeux fermés… ou presque.