Signataire de la Charte Numérique Responsable, NTT Ltd. en France s’engage pour le green IT

décembre 2020 par Marc Jacob

NTT Ltd. en France vient de signer la Charte Numérique Responsable et rejoint les plus de 60 signataires, aux côtés d’entreprises telles que la SNCF, EDF, ou encore la Société Générale et partage son envie d’aller plus loin dans le Numérique Responsable.

Initiative lancée en juin 2020, la Charte Numérique Responsable permet aux entreprises de s’engager publiquement dans une démarche écologique, éthique et responsable dans leur utilisation du numérique. Elle va notamment établir un certain nombre de règles en matière de limitation de l’impact environnemental de la technologie, et encourage l’inclusion numérique. Cette charte représente pour NTT Ltd. en France une officialisation sur le marché de ses engagements sur les aspects green IT, pour travailler auprès de partenaires IT qui partagent les mêmes valeurs et objectifs sociétaux. Les prochaines actions prises au sein de NTT Ltd. en France seront axées sur la sensibilisation des collaborateurs et la mise en place d’initiatives collectives pour transformer progressivement les habitudes IT.

La Charte Numérique Responsable liste un certain nombre d’engagements pris par NTT Ltd. en France, afin d’améliorer son impact environnemental lié au numérique tels que :

• L’optimisation des outils numériques : allonger la durée de vie des équipements, limiter la consommation énergétique des matériels, utiliser des sources d’énergie renouvelables

• Le développement d’offres accessibles à tous : adopter des clauses sociétales et environnementales, concevoir des applications pour tous et inclusives, assurer l’e-inclusion de l’ensemble de l’entreprise

• L’engagement pour des pratiques numériques éthiques et responsables : ne collecter que les données utiles et nécessaires tout en les protégeant (RGPD), favoriser la diversité des recrutements et l’égalité, valoriser la démarche RSE auprès des collaborateurs

• Le passage à un numérique mesurable, transparent et lisible : collaborer pour évaluer les services numériques de l’entreprise, rester innovant dans l’utilisation des outils de collecte de données pour assurer la transparence et la visibilité de leur analyse

• L’émergence de nouveaux comportements : valoriser les initiatives internes qui favorisent le bien-être au travail, inclure l’innovation sociale dans la définition des nouveaux systèmes numériques, atteindre les objectifs RSE