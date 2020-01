Siemens présente Simcenter System Analyst

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

La plateforme Simcenter System Analyst a vocation à fédérer les différents domaines d’expertise et ingénieurs systèmes et à permettre à des équipes qui n’ont jamais collaboré de s’asseoir et de communiquer sur leurs problématiques d’ingénierie pour trouver des solutions communes.

Aujourd’hui, de nouveaux rôles sont apparus et les ingénieurs de projet ont besoin d’une solution rapide et facile à utiliser pour exécuter des analyses à variantes multiples afin d’évaluer les options de conception et équilibrer les performances des systèmes mécatroniques. Avec Simcenter System Analyst, les ingénieurs de projet peuvent se concentrer sur l’adéquation technologique par rapport aux exigences du produit final et non sur la création de modèles. Cette technologie permet d’étendre la réutilisation des modèles de simulation de systèmes aux équipes de projet, ce qui contribue à maximiser le retour sur investissement de l’effort de développement du modèle.

Facile à utiliser, cet environnement offre une approche spécifique à l’industrie de sorte que les ingénieurs produits sans compétences en IAO (ingénierie assistée par ordinateur) peuvent directement mettre en place des modèles de simulation et des analyses multi-attributs en quelques clics. Tout ingénieur de projet peut maintenant évaluer des centaines de variantes de systèmes pour effectuer une estimation des options de conception et équilibrer les performances des systèmes mécatroniques. Un moyen de répondre aux spécificités du marché local sans compromettre ni la qualité ni les performances.