Siemens partenaire du Campus Région du Numérique avec le consortium Go To Smart Factory

février 2021 par Marc Jacob

Siemens Digital Industries est un acteur engagé dans la région Auvergne-Rhône Alpes à travers de nombreuses actions visant à accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation digitale. Dernière en date, sa participation au Campus Région du Numérique. Regroupés dans un consortium baptisé Go To Smart Factory, Siemens et ses partenaires (Braincube, Cetim, Ecoles des Mines de Saint-Etienne, Fealinx, Groupe Zebra et Chamatex) proposent aux entreprises un accompagnement complet pour franchir le pas vers l’Industrie 4.0.

Le Campus Région du numérique s’étend sur 11 hectares à Charbonnières-les-Bains (69), à une dizaine de kilomètres de Lyon. Il accueillera près de 2 000 étudiants et regroupe sur un même site des écoles, des entreprises, des industriels et des chercheurs.

Au cœur de ce projet d’envergure initié par la Région Auvergne Rhône-Alpes, Siemens et ses 6 partenaires (Braincube, Cetim, Ecoles des Mines de Saint-Etienne, Fealinx, Groupe Zebra et Chamatex) ont mis en place le consortium Go To Smart Factory avec pour ambition affirmée d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation digitale mais aussi d’encourager la relocalisation en France en permettant aux industriels d’être plus productifs, plus compétitifs et de répondre aux grands enjeux de leurs marchés.

Go To Smart Factory bénéficie d’une approche inédite en cocréation grâce à l’interopérabilité et le mix technologique de ses solutions. Il s’appuie sur des acteurs régionaux et des grands groupes qui apportent toute leur expertise aux entreprises. Le consortium est aussi ouvert à accueillir de nouveaux partenaires.

Personnalisation de l’offre et complémentarité des équipes

Au sein de ce consortium, les entreprises disposent d’un accompagnement personnalisé et de technologies adaptées à la transformation de leur production. Grâce à la synergie et à la complémentarité des 7 partenaires engagés dans ce Campus, Go To Smart Factory couvre la totalité des besoins des PME, TPE et groupes et peut adapter son offre aux besoins spécifiques de chacun et à son degré de maturité digitale.

Ainsi, selon les besoins du client et les compétences requises, le consortium monte une équipe dédiée et scénarise un exemple pour aider l’entreprise à conceptualiser son projet et à en mesurer l’efficacité. Le consortium peut aussi aller plus loin en apportant des compétences complémentaires telles que formation, conseil, simulation, financement... Par ailleurs, un exemple concret de digitalisation démontre toute la pertinence des solutions proposées à travers l’exemple de l’usine pilote ASF 4.0 de Chamatex. Ce projet ambitieux vise à automatiser et à relocaliser la production de chaussures de sport en France grâce à la création d’une usine 4.0 intégrant de nombreuses technologies telles que réalité augmentée, jumeau numérique, robots autonomes, pilotées par une supervision avancée gérant l’ordre de fabrication et la performance de la production.

Go To Smart Factory partage la plateforme technologique de démonstration avec le consortium DIWII (Digital Intelligence Way for Industry Institute) dont font aussi partie Siemens et le Cetim. Cette plateforme recrée une usine numérique physique et virtuelle pour permettre la sensibilisation, la formation ainsi que l’accompagnement des élèves et des entreprises, notamment les PME.

Découvrir, comprendre et appliquer la digitalisation via l’Industrie 4.0 – 2 jours Siemens Digital Industries SITRAIN organise une formation « Digital Experience Days » au mois de mars sur le Campus région du numérique pour permettre aux entreprises de découvrir l’approche proposée et regarder les nouvelles technologies en tant qu’outil de transformation. Durant 2 jours (3 – 4 mars et 30 – 31 mars), les participants pourront se familiariser avec les outils permettant de conduire la transformation de l’entreprise et participer à des ateliers animés par 8 experts. Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent apprendre à bâtir et piloter un schéma directeur de transformation digitale.