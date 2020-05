Siemens lance la Passerelle Simatic IOT2050

mai 2020 par Marc Jacob

Siemens propose une passerelle basée sur la gamme des processeurs ARM de TI pour assurer l’interconnexion entre le cloud, le système d’information de l’entreprise et les équipements de production. Conçue pour les solutions IT industrielles, la passerelle Simatic IOT2050 permet de collecter, de traiter et de transmettre des données directement dans l’environnement de production. Elle peut être utilisée pour connecter les processus de production à un outil d’analyse des données machine et des données de production basé sur le cloud. La nouvelle passerelle IoT sera dotée à l’avenir d’une fonctionnalité d’informatique distribuée de type Edge afin de pouvoir être facilement intégrée aux solutions Industrial Edge de Siemens.

La passerelle peut être mise en œuvre dans des installations existantes pour harmoniser la communication entre différentes sources de données, analyser les données et les transmettre, par exemple, à un cloud pour évaluation. La solution de cloud peut être Mindsphere ou toute autre solution choisie par l’utilisateur. Simatic IOT2050 complète la passerelle cloud MindConnect Nano de Siemens spécialement conçue pour MindSphere et déjà commercialisée.

Sur le plan matériel, la nouvelle passerelle Simatic IOT2050 se caractérise par sa compacité. Elle fait appel à une technologie industrielle robuste, fiable et durable. La passerelle convient à un montage mural ou sur rail profilé normalisé DIN. Elle est équipée d’un puissant processeur Texas Instruments basse consommation ARM AM 6548 (+Secure Boot), d’une RAM DDR4 de 2 Go et de nombreuses interfaces, dont deux ports GbE pour LAN, deux ports USB, un port série et un port Arduino. Elle est livrée avec le système d’exploitation Simatic Industrial OS préinstallé. La passerelle Simatic IOT2050 peut être facilement étendue avec des Shields Arduino (cartes d’extension et d’interface) et des cartes mini-PCIe pour la réalisation de solutions sur mesure. Elle peut en outre gérer des solutions Linux basées sur Debian. Elle offre différentes possibilités de programmation en langages de haut niveau.

Elle pourra à l’avenir être facilement intégrée aux solutions Industrial Edge de Siemens grâce à sa fonctionnalité Edge. La passerelle Simatic IOT2050 peut être utilisée, notamment, pour la maintenance préventive des machines et l’interconnexion des équipements de production au progiciel ERP (Enterprise Resource Planning) afin de minimiser les temps d’arrêt. Dans ce cadre il faut pouvoir évaluer les indicateurs pertinents et détecter les signes d’usure à un stade précoce.

La nouvelle passerelle IoT contribue ainsi à rendre la production plus flexible, plus fiable et plus efficace. Elle collecte, traite et stocke les données pertinentes. Ces données sont transférées à un outil d’analyse basé sur le cloud, évaluées sur le cloud, puis renvoyées au système de maintenance de la production. Cet échange continu de données complète la boucle de contrôle destinée à optimiser les intervalles de maintenance des installations de production.