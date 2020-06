Siemens et Salesforce s’associent pour proposer l’espace de travail sécurisé de demain

juin 2020 par Marc Jacob

Salesforce et Siemens annoncent un partenariat stratégique portant sur le développement d’une nouvelle suite de technologies pour l’environnement professionnel de demain. Cette suite aidera les entreprises du monde entier à rouvrir leurs portes sans danger et à proposer les espaces de travail de demain.

Dans le cadre de ce partenariat, Salesforce et Siemens associeront leurs technologies respectives - l’offre Work.com basée sur Customer 360, ainsi que les solutions Smart Infrastructure, dont Comfy et Enlighted - afin que demain on puisse orchestrer les processus, individus et éléments nécessaires à la création d’un environnement professionnel connecté et sans risques.

Parmi les principales technologies issues de cette collaboration figure un « bureau sans contact » basé sur des pass pour accéder aux locaux et à l’ascenseur. Les utilisateurs bénéficieront également d’un système grâce auquel ils pourront réserver des salles de conférence et des bureaux via une application Comfy envoyant des alertes en temps réel une fois les seuils de sécurité définis atteints. En outre, en tirant parti des données d’occupation et d’emplacement fournies par Enlighted et agrégées par Comfy - basées notamment sur les enregistrements et réservations effectuées par les employés aux différents bureaux et pièces -, les entreprises pourront améliorer leur processus de traçage manuel des contacts sur Work.com, et intervenir plus rapidement et précisément en cas d’urgence. Dans un souci de respect de la vie privée des utilisateurs, la solution de traçage ne sera utilisée qu’avec leur accord initial (opt-in).

L’association des technologies IoT de premier plan de Siemens et des solutions Work.com de Salesforce offrira aux clients la possibilité de prendre des décisions à partir de données actualisées en temps réel, et de créer un cadre flexible pour concevoir l’expérience professionnelle de demain. Les deux entreprises seront les premières à déployer les nouvelles solutions dans leurs bureaux – au siège de Siemens Smart Infrastructure à Zug (en Suisse), et dans la Salesforce Tower de San Francisco.

Siemens apportera des technologies issues de son portefeuille Smart Infrastructure, dont les offres IoT d’Enlighted et la solution de gestion de l’expérience sur le lieu de travail de Comfy. Les données sont collectées plusieurs fois par second par Enlighted grâce à des capteurs intelligents dans le cloud. La plateforme IoT d’Enlighted crée des “systèmes sensoriels” dans l’ensemble des locaux, fournissant des informations et une analyse en temps réel sur l’occupation du bâtiment et des services de disponibilité et localisation pour les salariés.

Safe Workplace de Comfy est une application destinée aux employés, grâce à laquelle les entreprises peuvent tenir leurs salariés informés et assurer leur productivité, tout en leur proposant un environnement de travail sûr et conforme aux normes applicables. Ils ont la possibilité de voir et de réserver en temps réel des bureaux et salles de réunion adaptées aux règles de distanciation sociale, de chercher et de visualiser les infrastructures et équipements de santé et de sûreté disponibles et de solliciter divers services, y compris de désinfection.

En outre, avec l’outil Comfy Insights, les entreprises bénéficient d’un tableau de bord analytique offrant une meilleure compréhension sur l’utilisation de leurs bureaux. Elles peuvent ainsi adopter une stratégie plus pertinente et basée sur des données pour proposer un environnement de travail tourné vers l’avenir. Pour plus de renseignements sur Comfy et le guide du retour au travail, veuillez consulter le site Web suivant : comfyapp.com. Pour obtenir plus de renseignements sur Enlighted, visitez le enlightedinc.com/

Reposant sur la solution Customer 360, Work.com est une nouvelle suite d’applications et de conseils créée pour aider les chefs d’entreprises et responsables du monde entier à rouvrir leurs portes en toute sécurité. En s’appuyant sur les solutions majeures de Work.com à savoir Workplace Command Center, Contact Tracing, Emergency Response Management ou encore Rapid Crisis Response, les clients sont en mesure de prendre des décisions à partir de données, de concevoir des plans de continuité de service et de gestion des risques et de communiquer efficacement et à grande échelle avec les différentes parties prenantes. Pour plus d’informations, visitez work.com.