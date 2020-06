Siemens collabore à la réalisation de Thésée Datacenter

juin 2020 par Emmanuelle Lamandé

Nouvellement arrivé dans l’univers des opérateurs de datacenters en France, Thésée Datacenter construit un bâtiment de 1 000 m2 de salles informatiques situé à Aubergenville (78). Financé par la Caisse des Dépôts et le Groupe Idec, ce projet prévoit l’ouverture du site pour le printemps 2021. Cinq autres bâtiments devraient rejoindre, à terme, ce premier module. Ce bâtiment sera le premier datacenter indépendant en colocation neutre et à être certifié Tier IV en Ile de France, soit le plus haut degré de certification garantissant un site dit « à tolérance de panne ». Une certification particulièrement indiquée pour les datacenters puisqu’elle impose que chaque composant et chaque connexion puissent supporter une panne, une erreur ou un événement imprévu sans affecter l’environnement critique ou les processus informatiques.

C’est dans ce cadre que Siemens a été retenu pour installer une solution permettant d’optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment grâce, notamment, à la régulation automatique des systèmes de refroidissement des salles informatiques 24h/24. La solution White Space Cooling Optimization (WSCO) est programmée pour réagir de manière automatique à tout événement inattendu : cela permet de résoudre rapidement un problème de température ou une panne et minimise les risques de dysfonctionnement des installations. La solution WSCO de Siemens pourra équiper aussi les 5 modules à venir.