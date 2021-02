Siemens assure la sécurité incendie de « Rock », le plus important datacenter de Lyon exploité par Jaguar Network

février 2021 par Marc Jacob

Siemens Smart Infrastructure a été retenu pour équiper le datacenter lyonnais « Rock » de ses solutions de détection et d’extinction incendie. Exploité par l’opérateur national Jaguar Network (filiale B2B du groupe Iliad), ce datacenter de 4 000 m² et d’une capacité de 800 baies informatiques, accueille d’importants projets informatiques d’acteurs locaux, nationaux et internationaux, notamment dans les secteurs de la e-santé et de l’industrie 4.0. Grâce à la mise en place d’un système de sécurité incendie à l’état de l’art, composé de solutions de détection par aspiration et d’extinction par gaz inerte, Siemens garantit une extinction sûre et silencieuse et assure une neutralité envers les personnes, l’environnement, la préservation des équipements et données informatiques.

Un datacenter nouvelle génération implanté au coeur de Lyon Installé dans le 8ème arrondissement de Lyon, le projet de datacenter Rock a été lancé fin 2017 par l’opérateur national Jaguar Network. D’une superficie de 4 000 m2, ce datacenter se compose de huit salles modulables qui pourront héberger jusqu’à 800 baies informatiques (équivalent d’un maximum théorique de 40 000 serveurs informatiques). A l’heure actuelle, quatre des salles informatiques ont déjà été commercialisées et accueillent des acteurs majeurs de santé publique, ainsi que de grands acteurs industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes à côté de comptes nationaux et internationaux. D’architecture Tier III+ garantissant la très haute disponibilité, Rock dispose d’une certification ISO 27001:20131 (gestion de la sécurité de l’information) et est agréé pour héberger des données de santé (HDS) 3.

Une sécurité incendie exemplaire La sécurité incendie est un enjeu majeur pour les datacenters. En effet, la détection rapide et efficace d’un début d’incendie est primordiale dans des salles informatiques fortement ventilées, susceptibles de diluer la fumée. De plus, en cas de départ de feu, l’objectif majeur est de minimiser les dégâts afin de protéger l’intégrité des serveurs informatiques. Dans le cadre de sa collaboration avec Jaguar Network, Siemens a donc mis en place un système complet de sécurité incendie en conformité APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage), qui répond aux exigences particulièrement élevées du datacenter. Les solutions sont actuellement installées dans les parties communes ainsi que dans les 4 salles informatiques déjà équipées et commercialisées du datacenter.

• Détection incendie Siemens a installé un système de détection par aspiration à très haute sensibilité composé de détecteurs de fumée Titanus Prosens et Topsens, qui prélèvent des échantillons d’air et les analysent en continu. Positionnés de manière à ce que les flux d’air poussent les fumées vers les détecteurs, ils permettent, contrairement à un système de détection passif, de détecter plus rapidement le premier signal de fumée et de lancer l’extinction avant que le feu n’ait eu le temps de prendre de l’ampleur.

• Extinction incendie L’extinction incendie est assurée grâce à la solution d’extinction silencieuse par gaz inerte Sinorix CDT. Grâce à l’utilisation de l’azote, la solution agit sur le feu par réduction de la teneur en oxygène. Ainsi, elle ne présente aucun risque pour la santé des personnes, pour les équipements informatiques, ni pour l’environnement puisque ce gaz est sans effet sur la couche d’ozone et l’effet de serre. L’azote est diffusé grâce aux buses silencieuses installées, spécialement conçues pour une utilisation dans des locaux contenant des serveurs informatiques. En effet, elles permettent de réduire le niveau sonore pendant la décharge de l’agent extincteur aux environs de 100 dB, évitant ainsi d’endommager les disques durs.

Un accompagnement sur-mesure, un atout majeur pour Siemens Afin de mettre en place une solution en adéquation totale avec les besoins et les exigences de son client, Siemens propose un accompagnement qui démarre bien en amont de la commercialisation de ses solutions. « Nous avons conseillé Jaguar Network dans l’implantation de nos équipements grâce à la mise en oeuvre de pré-études d’exécution. Pour cela, nous misons sur notre grande adaptabilité dans le déploiement de nos solutions et garantissons la parfaite connexion aux solutions logicielles Stellar IoT de notre client. » explique Yoann Blangis, responsable marché datacenters au sein de Siemens Smart Infrastructure France.

« Au-delà de l’efficacité incontestable de ses solutions, nous avons trouvé en Siemens un partenaire de confiance qui nous a convaincu par sa compréhension de nos enjeux et sa force de proposition. Les optimisations techniques proposées répondent parfaitement à nos problématiques et permettent de faire évoluer les installations de sécurité incendie en même temps qu’évolue le datacenter. Cela nous a permis de démarrer notre activité au sein de ces nouvelles infrastructures en toute sécurité, pour un investissement de départ minimal. » confirme Laurent Cheyssial, directeur des opérations de Jaguar Network.

Par ailleurs, Siemens s’est engagé sur un contrat de service de 3 ans afin d’assurer le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble du système de détection et extinction incendie.