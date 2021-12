Shannon McDaniel est élu CEO de Panduit par l’ensemble du Conseil d’Administration

décembre 2021 par Marc Jacob

Shannon McDaniel a occupé divers postes de direction au cours de ses 30 ans de carrière. Avant de rejoindre Panduit en tant que directeur financier, il a excellé dans des rôles de direction financière mondiale au cours de ses 14 années passées chez Eaton Corporation, notamment en tant que directeur des finances de la société pour son activité électrique EMEA et vice-président des finances pour le groupe des systèmes et services américains. M. McDaniel est titulaire d’un Bachelor of Science en comptabilité de la Northern Illinois University de DeKalb, Ill.

Après son départ à la retraite, M. Renaud continuera à soutenir la transition de Panduit, à titre consultatif, et ce, jusqu’au premier trimestre de 2022.