"Sextorsion" : De nouveaux cybercriminels arrêtés en France - Comment se prémunir du phénomène ? Expertise McAfee

décembre 2019 par McAfee

Courant décembre, la section cybercriminalité de la Police judiciaire a arrêté un nouveau hacker qui envoyait des millions de mails pendant un an pour tenter d’arnaquer des internautes français.

Les cybercriminels prétendent pirater la webcam d’internautes et affirment détenir des images compromettantes d’eux visionnant des vidéos pornographiques. Pour ne pas divulguer ces vidéos, le hacker utilisait des techniques de chantage et des demandes de rançons pour extorquer l’argent des victimes.

« Sur le Web comme dans la vraie vie, les criminels à la recherche de profit fonctionnent de la même manière : ils jouent avec les sentiments. Quoi de pire que d’imaginer une vidéo de soi lors de la visite d’un site pornographique être dévoilée à ses proches ? Une victime peut être capable de tout pour éviter une telle sentence, » explique Lam Son Nguyen, responsable des solutions partenaires EMEA chez McAfee.

Mais alors, que faire lorsque l’on est victime de « sextorison » ?

Face à cette menace, la première étape est de ne pas céder à la peur, il s’agit d’une simple arnaque qui vise à escroquer des victimes crédules en leur faisant peur.

« Quand on est victime d’un piratage ou de cybermalveillance, la première chose à faire est de ne pas répondre, de bloquer l’émetteur, et surtout de conserver des preuves en réalisant par exemple des captures d’écran. L’union fait la force, et c’est pour cette raison que les forces de l’ordre, les sociétés de sécurité informatique, et les acteurs du Web collaborent pour protéger les utilisateurs d’événements qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur leur quotidien, » ajoute Lam Son Nguyen.

Les 6 bons gestes à avoir en cas de « sextorsion » :

• Ne pas céder à la panique et ne pas répondre au mail : En effet, envoyer un mail de réponse indique que l’adresse mail est valide et que la victime est réceptive aux messages de chantage.

• Couper Internet le temps de trouver une solution, pour éviter que la machine ne soit pas accessible à distance.

• Nettoyer son ordinateur avec une solution de sécurité telle que McAfee Total Protection et réinitialiser le système pour éviter l’installation d’un logiciel malveillant

• Bloquer sa carte bancaire, en cas de constat d’une utilisation frauduleuse ou d’achats en ligne non sollicités,

• Conserver des preuves pour signaler cette tentative d’extorsion aux autorités ( brigade numérique de la gendarmerie – Cybermalveillance.gouv.fr – la CNIL – NoMoreRansom)

• Connecter un disque dur externe et y copier les données importantes conservées dans son ordinateur.