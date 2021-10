Séverin Cabannes rejoint le nouveau Conseil Consultatif EMEA de ServiceNow

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

ServiceNow a formé un Conseil Consultatif pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le Conseil repose sur l’expertise et l’expérience des dirigeants qui le composent pour renforcer l’accompagnement de ServiceNow auprès de ses clients qui font face aux nombreux défis imposés par leur transformation numérique.

Cet organe indépendant se compose d’experts issus de la finance, des télécoms et du secteur public, parmi lesquels Séverin Cabannes.

Récemment conseiller auprès du Directeur Général de la Société Générale jusqu’au 30 septembre 2021, Séverin Cabannes a occupé précédemment le poste de Directeur général délégué du Groupe en charge de la supervision des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs après avoir été responsable des fonctions de Contrôle et des Ressources. Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, M. Cabannes est doté d’une expérience approfondie des secteurs de la banque et de la finance à des postes clés de direction notamment au Crédit National, chez Elf Atochem, au Groupe La Poste ou encore chez Steria. Séverin Cabannes est également membre du Conseil d’Administration du Groupe ADP (Aéroports de Paris).