Séverin Cabannes rejoint le nouveau Conseil Consultatif EMEA de ServiceNow

octobre 2021 par Marc Jacob

Cet organe indépendant se compose d’experts issus de la finance, des télécoms et du secteur public, parmi lesquels Séverin Cabannes.

Récemment conseiller auprès du Directeur Général de la Société Générale jusqu’au 30 septembre 2021, Séverin Cabannes a occupé précédemment le poste de Directeur général délégué du Groupe en charge de la supervision des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs après avoir été responsable des fonctions de Contrôle et des Ressources.

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, M. Cabannes est doté d’une expérience approfondie des secteurs de la banque et de la finance à des postes clés de direction notamment au Crédit National, chez Elf Atochem, au Groupe La Poste ou encore chez Steria. Séverin Cabannes est également membre du Conseil d’Administration du Groupe ADP (Aéroports de Paris).

Au sein du Conseil Consultatif EMEA, Séverin Cabannes travaillera aux côtés de :

• Russell Chambers, conseiller principal chez Teneo, Bain Capital et Antin Infrastructure Partners. Il est également directeur non exécutif de GCP Student Living, une entreprise cotée à la Bourse de Londres.

• Lone Fonss Schroder, PDG de Concordium et siège au conseil d’administration de Volvo Cars, Geely Sweden,Ingka BV (Ikea Group), Aker Solutions, Aker Horizons et CSL.

• Rüdiger Grube, président de Vodafone Vantage Towers AG, Alstom Bombardier SE, Vossloh AG et Hamburger Harbour and Logistics Company HHLA AG.

• Fred Kindle, vice-président et administrateur référent de Schneider Electric SA, président de VZ Holding AG et membre du conseil d’administration de Stadler Rail.

• Juan María Nin, membre du conseil d’administration de la Société Générale, Operating Partner chez Corsair Capital, et occupe d’autres fonctions stratégiques dans le domaine de l’éducation notamment en tant que président non exécutif et conseiller principal.