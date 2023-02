Services numériques de santé : il y a urgence à protéger nos données les plus précieuses

février 2023 par Experts OVH Cloud et Oodrive

Fin 2022, l’Agence du Numérique en Santé a officiellement lancé la révision du référentiel de

certification Hébergeur de Données de Santé (HDS). Cette certification est incontournable pour

attester de la capacité d’un opérateur à mettre en place un hébergement protecteur des données de

santé à caractère personnel, particulièrement sensibles, et ainsi construire un environnement de

confiance autour de la modernisation du système de santé français. Nous, fournisseurs européens de

services d’informatique en nuage (cloud computing), soutenons pleinement les objectifs affichés par

ce projet de révision, et souhaitons aujourd’hui réaffirmer que l’hébergement des données de santé

ne doit être réalisé qu’avec des conditions de sécurité adaptées à leur niveau de criticité. Les

données de santé exigent le plus haut niveau de confiance, jusqu’à garantir une immunité aux lois

extraterritoriales. Voici trois raisons qui justifient l’évolution de la certification HDS en un vrai

référentiel souverain.

Raison n° 1 : Pour répondre aux impératifs de protection des données de santé.

Les données de santé sont des données hautement sensibles, elles nécessitent des protections à la

hauteur des attentes des citoyens. En 2021, 66 % des Français interrogés se disaient prêts à renoncer

à un service numérique en cas de manque de transparence vis-à-vis du traitement réservé à leurs

données, tel qu’un transfert non consenti1. Or, des législations extraterritoriales comme le Foreign

Intelligence Surveillance Act ou le CLOUD Act aux États-Unis permettent toujours aux autorités

étrangères d’avoir accès aux données sans que les utilisateurs concernés n’aient à en être informés.

Une situation qui semble incompatible avec les attentes exprimées en matière de maîtrise et de

transparence des données, si l’on estime qu’en 2023, 65 % des patients accèderont aux soins via les

services numériques2. Garantir l’absence de transfert de données de santé est un enjeu d’ordre

politique, économique, mais aussi sociétal.

En matière de souveraineté, nous sommes convaincus qu’aménager le référentiel en s’appuyant sur

des exigences en matière de protection vis-à-vis des lois extraeuropéennes permettrait de répondre

aux objectifs de la révision du référentiel. L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information

(ANSSI) a par exemple défini de tels critères, principalement juridiques, dans sa qualification

« SecNumCloud3 », notamment obligatoire pour les Organisations dites « d’Intérêt Vital » ou les

données sensibles des administrations.

Raison n° 2 : Pour aligner la filière et attester le rôle de pionnier de la France.

Aujourd’hui, la France peut compter sur une filière numérique solide et des acteurs présents à chaque

étape de sa chaîne de valeur : fournisseurs de services cloud déployés à échelle industrielle,

intégrateurs, éditeurs de logiciels spécialisés dans les besoins des établissements de santé, sans

compter le vivier de startups qui disposent des moyens et des ambitions pour révolutionner et adapter

l’usage des nouvelles technologies appliquées au médical.

Cette filière est parfaitement à même de proposer les services numériques correspondants aux

attentes du système santé français et d’innover pour accompagner ses mutations, le tout dans des

conditions qui garantissent la protection des données.

L’approche montrerait aussi une nouvelle fois que la France fait de la protection des données de ses

citoyens et de l’affirmation de la souveraineté numérique une priorité, en conformité avec le

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Une stratégie qui renforce son rôle

précurseur en matière de protection des données et de valorisation de son industrie.

Raison n° 3 : Pour garantir la robustesse des infrastructures sans concession sur la transparence des

services numériques de santé.

En 2021, 63 % des fournisseurs de services de soins de santé européens4 ont déclaré investir dans des

plateformes de collaboration basées sur le cloud, notamment pour améliorer la productivité et

l’expérience des employés. Si l’on peut se réjouir des démarches entamées pour la transition

numérique du secteur, il est de notre responsabilité d’alerter sur la cybermalveillance qui continue de

menacer les établissements publics de santé. Ceux-ci restent, d’après l’ANSSI, la troisième cible

privilégiée des rançongiciels en 20225, après les entreprises et les collectivités. La protection des

systèmes d’information repose sur la complémentarité des moyens mis en oeuvre, de l’infrastructure

jusqu’aux services. Dans cette équation, produire une architecture réglementaire qui intègre des

critères de haute résilience et de réplication contribuerait à mieux anticiper les potentielles menaces.

Appliquer, d’une part, les dimensions juridiques et techniques de la souveraineté à nos systèmes

d’information de santé renforcerait leur robustesse physique et cyber, tout en maintenant une

véritable transparence technologique vis-à-vis de tous les utilisateurs : patients, établissements de

santé et prestataires de services numériques.

Aligner, d’autre, part le référentiel HDS aux critères de souveraineté des données harmoniserait les

référentiels et schémas de certification, avec à la clé une meilleure lisibilité des offres pour les

utilisateurs de services cloud et une simplification en matière de mise en conformité pour les

fournisseurs.

La protection des données de santé est un enjeu collectif, bien au-delà d’intérêts économiques

isolés. Faisons le choix de la protection des organisations et des citoyens européens. Alignons-nous

sur la souveraineté, la confiance et la transparence.

– Quentin Adam, CEO, Clever Cloud

– Arnaud Muller et Jérôme Valet, Co-fondateurs, Cleyrop

– Sébastien Lescop et Christophe Lesur, CEO, Cloud Temple

– Olivier Vallet, CEO, Docaposte

– Denis Planat, Directeur Général, Free Pro

– Alain Garnier, CEO, Jamespot

– Murielle Bochaton, Directrice du développement, Nameshield

– Bertrand Servary, fondateur et CEO, NetExplorer

– Stanislas De Rémur, CEO et Xavier Filiu, CISO, Oodrive

– Thomas Baignères, CEO, Olvid

– Philippe Miltin, CEO et David Chassan, Directeur Stratégie, Outscale

– Michel Paulin, CEO et Emmanuel Meyrieux, Responsable sécurité clients, OVHcloud

– Paul Benoit, Président co-fondateur et Clément Pellegrini, CTO co-fondateur, Qarnot

– Arnaud de Bermingham, Président, Scaleway

– Éléna Poincet, CEO et co-fondatrice, Tehtris

– Anne-Sophie Taillandier, Directrice de TeraLab, IMT

– Renaud Ghia, Président et Sébastien Jeanjean, Directeur Général, Tixeo

