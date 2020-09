ServiceNow s’associe à Cisco pour renforcer les mesures de sécurité en entreprise

septembre 2020 par Marc Jacob

ServiceNow annonce un nouveau partenariat stratégique avec Cisco DNA Spaces pour renforcer la sécurité des employés, en cette période de retour au bureau. Par la même occasion, ServiceNow réitère son engagement auprès des entreprises soucieuses du bien-être et de la sécurité de leurs collaborateurs en proposant un service dédié aux voyages d’affaires : Travel Safety App. Une application disponible dans la suite Safe Workplace.

Cisco coopère avec ServiceNow pour faire respecter les mesures de sécurité en entreprise

L’intégration de ServiceNow au sein de l’application Proximity Reporting de Cisco DNA Spaces permet aux entreprises de gérer pleinement et en toute sécurité le retour des collaborateurs au sein de l’espace de travail. Cette intégration concerne plus particulièrement la gestion des distances de sécurité entre les employés. L’application repose sur l’analyse des données de localisation partagées en amont par les entreprises clientes et l’identification des interactions entre les collaborateurs. L’objectif est de réduire la transmission du virus sur le lieu de travail. L’application répond aux mesures législatives en vigueur dans chaque pays.

Employee Travel Safety : une application ServiceNow pour sécuriser les déplacements des collaborateurs

Dans le cadre de sa suite Safe Workplace, développée pour répondre aux nouvelles exigences imposées par la Covid-19, ServiceNow propose désormais une nouvelle application : Employee Travel Safety. L’application permet aux entreprises de gérer en toute sécurité les voyages d’affaires des collaborateurs en fonction de la situation sanitaire de leur destination. Le service repose sur des vérifications sanitaires automatisées, avant et pendant le voyage d’affaires, ainsi que sur des vérifications quotidiennes liées à la localisation des employés. L’application permet ainsi d’assurer le respect des consignes de sécurité et le bien-être des collaborateurs qui doivent voyager pour des raisons professionnelles.