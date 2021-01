ServiceNow nomme Yannis Daubin à la tête de son entité française

janvier 2021 par Marc Jacob

Yannis Daubin dispose d’une solide expérience commerciale, avec 15 ans passés au sein de grandes entreprises technologiques, notamment Salesforce, Oracle et Dell. Dans son sa fonction la plus récente d’Area Vice President Sales chez Salesforce, il a dirigé le secteur commercial pour la France (General Business & Mid Market). Il a également dirigé le conseil d’administration de la zone EMEA pour le retail et a été responsable des marchés des médias, de la santé, des sciences de la vie, du retail et des biens de consommation courante (CPG).

Yannis Daubin a débuté sa carrière commerciale dans les technologies chez Dell en 2007 avant de rejoindre Oracle en tant que Sales Team Leader en 2008. Il intègre Salesforce en 2012 où il a dirigé une équipe de plus de 150 personnes et a permis à la société d’absorber de la croissance chaque année sur le marché français.