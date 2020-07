ServiceNow nomme Paul Smith, un expert du SaaS, à la tête de la région EMEA

juillet 2020 par Marc Jacob

ServiceNow (NYSE : NOW), annonce la nomination de Paul Smith en tant que Vice-Président Senior et Directeur Général pour la région EMEA, depuis le 7 juillet 2020. Paul Smith rejoint l’entreprise après une expérience chez SalesForce où il a occupé plusieurs fonctions au sein de la zone EMEA, parmi lesquelles celle de Vice-Président Exécutif et Directeur Général au Royaume-Uni.